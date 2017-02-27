الدولة الإسلامية يعلن مسؤوليته عن الهجوم الانتحاري في الجزائر

القاهرة – رويترز – أعلنت وكالة أعماق التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية في بيان الاثنين، مسؤولية التنظيم عن هجوم استهدف مركزاً للشرطة في مدينة قسنطينة الجزائرية.

وكانت وكالة الأنباء الجزائرية ووسائل إعلام محلية قالت، إن انتحارياً استهدف مركزاً للشرطة في مدينة قسنطينة بشرق الجزائر الأحد لكن شرطياً أطلق عليه النار قبل أن يدخل المبنى.

وقالت أعماق “عملية استشهادية بحقيبة ناسفة لمقاتل من الدولة الإسلامية يوم أمس استهدفت مركزاً للشرطة الجزائرية وسط مدينة قسنطينة.”