رئيس الوزراء الفرنسي يتهم المرشح الرئاسي فيون بأنه “غير مسؤول”

باريس – د ب أ – انتقد رئيس الوزراء الفرنسي برنار كازنوف الاثنين، المرشح الرئاسي المحافظ فرانسوا فيون ، متهماً إياه بأنه “غير مسؤول” بسبب تعليق بأن السباق الرئاسي يجري في أجواء “أشبه بالحرب الأهلية”.

وقال كازنوف للصحافيين :”بالنسبة لسياسي بارز مرموق فإن استخدام تعبير (أشبه بالحرب الأهلية) مع علمه التام بمستوى التعبئة لقوات الأمن في بلادنا هو ببساطة عدم قدرة على تحمل المسؤولية”.

كان فيون قد اتهم الحكومة الاشتراكية الأحد بـ”الإخفاق في ضمان الظروف المواتية للعمل الديمقراطي الهادئ” ، مشيراً إلى أعمال شغب شهدتها مدينة نانت شمال غربي فرنسا يوم السبت قبيل كلمة للمرشحة اليمينية المتطرفة مارين لو بان.

وأشار كازنوف إلى أن فيون يحاول صرف الانتباه عن مشكلاته القانونية ، بعد أن أحالت النيابة يوم الجمعة الماضي اتهامات إلى قضاة التحقيق متعلقة بمنح فيون لزوجته وظيفة وهمية مربحة كمساعدته للشؤون البرلمانية إبان رئاسته للحكومة سابقاً.

وقال كازنوف :”يمكنني أن أفهم أن هناك مرشحين يلجأون لإخفاء الصعوبات التي تواجه حملاتهم خلف الجدل”.

ويأتي ذلك بعد أن أظهرت استطلاعات رأي الأحد تراجع فيون إلى المركز الثالث ، وهو ما يعرضه للخروج من المنافسة من الجولة الأولى المقررة في 23 نيسان/أبريل .

وجاء في نتائج استطلاع صحيفة “لو فيجارو” وقناة “فرانس 2″ التليفزيونية أن لو بان هي المتقدمة بالحصول على 27% من الأصوات ويليها مرشح الوسط إيمانويل ماكرون (25%) ويليه فيون بفارق 5 إلى 6 نقاط مئوية.