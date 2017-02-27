عاهل الأردن في لندن الأربعاء المقبل للمرة الثانية خلال شهر

عمان- الأناضول- قال الديوان الملكي الأردني، الإثنين، إن عاهل البلاد الملك عبد الله الثاني، سيبدأ الأربعاء المقبل، زيارة عمل إلى العاصمة البريطانية لندن، ستكون الثانية خلال نحو شهر.

وأضاف الديوان، في بيان وصل الأناضول نسخة منه، أن الملك عبد الله الثاني سيلتقي خلال الزيارة رئيسة الوزراء تيريزا ماي، ورؤساء وأعضاء عدد من اللجان في البرلمان البريطاني.

وستركز مباحثات ملك الأردن، وفق البيان ذاته، على “تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، والسبل الكفيلة بتعزيز علاقات التعاون الأردني البريطاني في مختلف المجالات”.

ويُشار إلى أن العاهل الأردني قام بزيارة قصيرة إلى بريطانيا في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، التقى خلالها وزير الخارجية البريطاني بوريس جونسون، في اجتماع جرى خلاله استعراض العلاقات بين البلدي، وآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، كما التقى وزير الدفاع مايكل فالون.