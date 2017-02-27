ليبرمان: إسرائيل ليست معنية بعملية عسكرية جديدة في غزة

القدس المحتلة- الأناضول- قال وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، إن إسرائيل ليست معنية بعملية عسكرية جديدة في قطاع غزة.

ونقلت القناة الإسرائيلية الثانية، عن ليبرمان قوله الاثنين في اجتماع لحزبه “إسرائيل بيتنا” اليميني: “إسرائيل ليست معنية بالمبادرة لعملية عسكرية جديدة في قطاع غزة، ولكن لا نية لدينا لاستيعاب إطلاق الصواريخ بالقطارة”.

وأضاف: “أنصح حماس بأن تتحلى بالمسؤولية وأن تعمل على إحلال النظام والهدوء”.

وكان ليبرمان يتحدث، في أعقاب تنفيذ سلاح الجو الإسرائيلي، غارات على خمسة مواقع قال إنها لحركة “حماس″ في قطاع غزة.

وبرر جيش الاحتلال الإسرائيلي غاراته بسقوط قذيفة صاروخية أطلقت في ساعات فجر الاثنين من غزة على منطقة مفتوحة في جنوبي إسرائيل.