الحكومة التونسية تتراجع عن إجراءات مقيدة لتداول المعلومات

تونس- د ب أ- تراجعت رئاسة الحكومة التونسية الاثنين عن إجراءات مقيدة لتداول المعلومات بعد انتقادات وضغوط إعلامية.

وقالت نقابة الصحفيين التونسيين الاثنين إن الحكومة قررت إلغاء منشور سابق، في شكل مذكرة، يحدد العلاقة بين الموظف العمومي ووسائل الاعلام غداة جلسة تفاوضية الاثنين مع ممثلين عن الإعلام.

ولقي المنشور انتقادات من قبل الصحفيين لجهة أنه يفرض على موظفي القطاع العام قيودا في الإدلاء بتصريحات أو معلومات، فضلا عن قيود أخرى مثل طلب تراخيص مسبقة من الصحفيين قبل القيام بأعمالهم الصحفية.

وتعتبر نقابة الصحفيين أن هذا المنشور يعيق الجمهور من حق الوصول إلى المعلومة ويهدد حرية الصحافة في الديمقراطية الناشئة.

وقال نقيب الصحفيين التونسيين ناجي البغوري الاثنين “توصلنا إلى إسقاط المنشور عدد 4 الذي عانى منه الصحفيون في كل جهات البلاد للوصول الى المعلومة”.

كما أشار أيضا إلى البدء في مراجعة أمر (حكومي) يتناقض مع قانون النفاذ إلى المعلومة والدستور التونسي.

وأضاف البغوري “منذ اليوم لم يعد هناك المنشور عدد4 وستواصل المنظمات المهنية العمل من أجل التصدي لأي إجراءات من شأنها الحد من حرية الصحافة”.

وكان الصحفيون قد بدأوا حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعي تطالب رئيس الحكومة يوسف الشاهد برفع القيود عن المعلومة بشعار “يوسف سيب (دع) المعلومة”.

وكان من المقرر أن يبدأ الصحفيون وقفات احتجاجية الثلاثاء أمام مقر رئاسة الحكومة لدفعها إلى التراجع عن قراراتها قبل اعلانها اليوم تعليق العمل بالمنشور.