اغتيال قيادي في الحراك الجنوبي بنيران مجهولين بمحافظة شبوة اليمنية

صنعاء- د ب أ- اغتال مسلحون مجهولون، الاثنين، قياديا في الحراك الجنوبي (المطالب بالانفصال عن شمال اليمن)، في محافظة شبوة 474/ كيلومترا شرق صنعاء./

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الألمانية، إن مسلحين مجهولين اطلقوا النار على القيادي والناشط في الحراك الجنوبي، حسن حنشل، وسط مدينة عتق عاصمة المحافظة، ما أدى إلى مقتله على الفور.

وذكرت المصادر أن المسلحين لاذوا بالفرار عقب تنفيذ العملية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنها.

يذكر أن حنشل قد اعتقل عدة مرات خلال فترة نظام الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، ويعد من أبرز النشطاء السياسيين المناهضين لصالح في محافظة شبوة.

وتسيطر قوات الجيش والمقاومة الشعبية الموالية للحكومية “الشرعية” على معظم المناطق في شبوة، في حين لا يزال الحوثيون والقوات الموالية لصالح يتواجدون في عدة مناطق بمديريتي عسيلان وبيحان، الحدودية مع محافظة البيضاء.