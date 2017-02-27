ترامب يعد بزيادة “تاريخية” في ميزانية الجيش الأمريكي بمبلغ مقترح هو 54 مليار دولار

واشنطن- أ ف ب- وعد الرئيس دونالد ترامب الاثنين بزيادة “تاريخية” في ميزانية الجيش الأمريكي خلال لقائه حكام الولايات في البيت الابيض الذي أفاد بأن المبلغ المقترح هو 54 مليار دولار.

وقال ترامب “هذه الميزانية تأتي ضمن وعدي بالحفاظ على أمن الأمريكيين”، مؤكدا أنها “ستتضمن زيادة تاريخية في الانفاق الدفاعي”.

وبعيد ذلك، أفاد البيت الأبيض بأن الرئيس الأمريكي اقترح زيادة النفقات الدفاعية بـ54 مليار دولار.

وكان دونالد ترامب قد اتخذ من ملفي الأمن ومكافحة تنظيم الدولة الإسلامية محورين أساسيين في حملته الانتخابية.

وقد وعد خصوصا بـ”إعادة بناء” الجيش من خلال زيادة موارده.

وفي بداية شباط/ فبراير، تحدث قادة عسكريون أمريكيون أمام الكونغرس عن جيش أضعف بفعل سنوات من الميزانية غير الكافية وأكثر من عقدين من النزاعات.

وأشارت صحيفة “نيويورك تايمز″ إلى أن ترامب سيكلف الوكالات الحكومية الاثنين بوضع الخطوط العريضة لميزانية من شأنها أن تشمل تخفيضات كبيرة في الإنفاق المحلي.