مجلس الوزراء السعودي يؤكد على الروابط التي تجمع العراق والمملكة

الرياض- د ب أ- جددت المملكة العربية السعودية، الاثنين، التأكيد على الروابط التي تجمع بين العراق والمملكة، معربة عن املها في تطوير العلاقات بين الرياض وبغداد.

وقال عبد الرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، وزير البيئة والمياه والزراعة ووزير الثقافة والإعلام بالنيابة، في بيان له عقب الجلسة الاسبوعية، التي عقدها مجلس الوزراء السعودي برئاسة نائب الملك الامير محمد بن نايف بن عبد العزيز إن “المجلس استمع إلى نتائج زيارة وزير الخارجية عادل الجبير إلى العراق، ولقائه عدداً من المسؤولين العراقيين، مجدداً التأكيد على الروابط التي تجمع البلدين الشقيقين، والعمل على سبل تطويرها بما يحقق مصلحة الشعبين الشقيقين”.

يذكر أن الجبير قال، في أول زيارة لوزير خارجية سعودي إلى العراق منذ عام 2003، قبل يومين إن بلاده تتطلع إلى بناء علاقات مميزة مع العراق مؤكدا “اننا نقف على مسافة واحدة”.

وأوضح الفضلي “أن المجلس استعرض تطورات الأوضاع على الساحات الاقليمية والدولية”، مرحبا باستئناف المفاوضات السورية في جنيف برعاية الأمم المتحدة، حيث أعرب عن أمله في أن تسفر المفاوضات عن اتفاق شامل لوقف إطلاق النار وإلى حل سياسي للأزمة السورية بناء على إعلان جنيف (1) وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 وبما يضمن إنهاء معاناة الشعب السوري الشقيق وحقن دماء أبنائه ويحقق تطلعاتهم المشروعة”.