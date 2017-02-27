نيللي كريم تفقد الوعي وتنقل الى المستشفى

القاهرة ـ تعرضت الممثلة المصرية نيللي كريم إلى حالة إغماء مفاجئة، خلال تصويرها مشاهد مسلسل لأعلى سعر، المقرر عرضه في الوسم الرمضاني.

وعلى الفور تم نقلها من موقع التصوير الى أقرب مستشفى لاسعافها، كما تم إلغاء التصوير نهائياً لليوم الإثنين.

وجاء التشخيص المبدئي بتعرض كريم لحالة إرهاق شديدة، أدت الى فقدانها الوعي والإغماء.

يُذكر أن المسلسل المسلسل بطولة زينة، نيللي كريم، أحمد فهمي، أحمد مجدي علي، سلوى محمد علي، خالد كمال، محمد حاتم، سارة سلامة، وغيرهم، إضافة إلى ظهور مي كساب كضيفة شرف، من تأليف مدحت العدل، وإنتاج “العدل غروب”، وإخراج ماندو العدل.