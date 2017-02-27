جاكيت يفتح باب السخرية على عمرو دياب

القاهرة ـ شارك الفنان المصري عمرو دياب، جمهوره عبر صفحته الشخصية بموقع “إنستغرام”، بصورة حديثة له من عطلته والتي يقضيها بلندن.

عمرو دياب، ظهر في الصورة وهو يرتدي جاكيت جلدي أسود، وفور انتشار الصورة قام عددًا من النشطاء بتجميع لقطات من فيلم “آيس كريم في جلييم”، الذي قدمه الهضبة عام 1992 أي قبل 25 عامًا.

عمرو دياب، ظهر في الصور وهو يرتدي جاكيت قريب جدًا من الذي ظهر به في أحدث إطلالة له، وعلق النشطاء على الصور بأن عمرو دياب مازال يحتفظ بملابس أعماله الفنية.

ورغم أن صورة الجاكيت تبدو متطابقة مع الجاكيت الذي ظهر به عمرو دياب في الفيلم، إلا أن نهاية الجاكيت مختلفة تمامًا من أسفل.