متحوِّل جنسياً يصارع الفتيات ويفوز عليهن

واشنطن ـ اكدت وسائل إعلام أمريكية أن ماك بيجز وهو مراهق يدرس في الثانوية، وفي غمار عملية تحول من أنثى إلى ذكر فاز ببطولة تكساس لمصارعة الفتيات في فئة وزنه.

ورغب بيجز والكثير من منافساته أن يلعب ضد فتيان، لكن اضطر للعب في بطولة الفتيات لأن القواعد الرياضية في الولاية تلزمه بخوض المنافسات وفقا للنوع المثبت في شهادة الميلاد.

وتمكن بيجز البالغ من العمر 17 عاماً، من التغلب على منافسته تشلسي سانشيز ليفوز بذلك ببطولة الولاية.

وقال بيجز “لولا فريقي لما كنت هنا اليوم.. بأمانة كان يجب أن تتركز الأضواء على ذلك.. زميلاتي في الفريق”.

وحاولت عائلة بيجز أيضاً أن تجعله يصارع بصفته فتى، وقالت بعض منافساته إن لديه ميزة غير عادلة عليهن بسبب تناوله لهرمون تيستوستيرون في إطار تحوله الجنسي.