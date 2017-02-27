علاء مبارك يشارك في عزاء والد أبو تريكة

القاهرة – “القدس العربي” – مؤمن الكامل:

رغم أن اللاعب المصري محمد أبو تريكة، لم يتمكن من حضور عزاء والده، أمس، فوجئ الحضور في العزاء، أمس الإثنين، بظهور نجل الرئيس المخلوع حسني مبارك، علاء في الجنازة لتقديم واجب العزاء بمنطقة ناهيا، بمحافظة الجيزة.

وتأتي تلك الخطوة استكمالا لمسلسل الظهور المفاجئ من وعلاء وأخيه جمال، من حين لآخر سواء في مناسبات رسمية كمباراة مصر وتونس الودية التي سبقت بطولة كأس الأمم الأفريقية يناير الماضي.

وكذلك، ظهورهما، في مطاعم شعبية وكازينوهات ليلية وحرصهم على التصوير مع بعض المواطنين.

ولم يتمكن لاعب مصر والنادي الأهلي السابق أبو تريكة من حضور جنازة والده بعدما نصحه المقربون بعدم السفر القاهرة خشية الاحتجاز.

وحضر الجنازة عدد كبير من المشاهير وخصوصا الرياضيين أمثال أحمد حسن ومحمد بركات، فيما نعى كثيرون وفاة والد النجم عبر تغريداتهم بمواقع التواصل الاجتماعي.