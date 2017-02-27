﻿القوات العراقية تسيطر على موقع جسر غرب الموصل

بغداد ـ وكالات: سيطرت القوات العراقية، أمس الإثنين، على موقع الجسر الرابع في جنوب غرب الموصل، من قبضة تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش)، ما يشكل خطوة مهمة للإسراع في تركيب جسر وفتح محور لمرور قوات باتجاه القسم الجنوبي من الجانب الغربي، لتكثيف الضغط ضد معاقل «الدولة» هناك.

وقال العميد يحيى رسول، المتحدث باسم قيادة القوات المشتركة، إن «قطعات الرد السريع التابعة للشرطة الاتحادية، حررت حي الجوسق، وسيطرت على الجسر الرابع من الجهة اليمنى للساحل الأيمن (غرب الموصل) وبهذا أصبح الجسر مسيطرا عليه من الضفتين».

وأكد أن «القوات الأمنية حررت أحياء الجوسق والطيران والمأمون وقطعاتنا تخوض معارك في وادي حجر»، وجميعها في الجانب الغربي من المدينة. وأضاف أن القوات العراقية تخوض «حالياً حرب شوارع شرسة وفي مناطق مبنية بعد أن تم كسر الخطوط الدفاعية للعدو». وكان العقيد فلاح الوبدان من قوات الرد السريع التابعة لوزارة الداخلية أعلن الأحد

أن «قواتنا تنفذ عملية مهمة بالتقدم باتجاه الجسر» في إشارة للجسر الرابع.

وتمثل سيطرة القوات الأمنية على موقع الجسر، خطوة مهمة للإسراع في تركيب جسر وفتح محور لمرور قوات باتجاه القسم الجنوبي من الجانب الغربي، لتكثيف الضغط ضد معاقل «الدولة» هناك.

كذلك، أعلن قائد الحملة العسكرية العراقية لتحرير الموصل (شمال) أن قوات الجيش استعادت قرية في غرب المدينة من قبضة «الدولة».

وقال الفريق الركن عبد الأمير يار الله، في خبر عاجل بثه تلفزيون «العراقية»، (شبه رسمي)، إن «قوات الفرقة المدرعة التاسعة في الجيش حررت قرية خبيرات العطشانة، التي تقع على بعد نحو سبع كيلو مترات جنوب مركز ناحية بادوش، التي تبعد بدورها 25 كيلومترا غرب الموصل (شمال)».

إنسانياً، أكد وزير الهجرة والمهجرين العراقي جاسم الجاف، ارتفاع أعداد النازحين إلى 235 ألف نازح منذ انطلاق الحملة العسكرية لاستعادة الموصل.

وقال في مؤتمر صحافي في مقر الوزارة ببغداد إن «عدد النازحين منذ انطلاق العمليات العسكرية لتحرير نينوى بلغ 235 ألف شخص، عاد منهم 65 ألفا إلى مناطقهم المحررة».

وأشار إلى «نزوح 14 ألف شخص من النصف الغربي من المدينة منذ بدء الهجوم لاستعادته الأسبوع الماضي».

وبشأن مجمل أعداد النازحين في البلاد منذ اجتياح «الدولة» لشمال وغرب البلاد صيف 2014، قال الوزير العراقي إن «عدد النازحين الكلي من مناطقهم بلغ 4.3 مليون نازح، عاد منهم مليون و650 ألف شخص إلى مناطقهم».

وأوضح أن «600 ألف شخص من النازحين يسكنون في مخيمات».

كذلك، قال مصدر عسكري إن القوات تمكنت حتى الآن من إجلاء نحو 7 آلاف من سكان الجانب الغربي لمدينة الموصل (شمال) منذ بدء العمليات العسكرية لاستعادته قبل أسبوع، فيما تواصل القوات العراقية الزحف نحو مركز المدينة.

وأوضح العميد الركن عبد الله الوائلي من قوات الفرقة المدرعة التاسعة بالجيش العراقي، أن «التنظيم يتخذ من المدنيين العزل دروعا بشرية ويمنعهم الخروج من منازلهم لجعل مهمة التحرير على القوات أشبه بالمستحيلة».

وأضاف: «منذ انطلاق ساعة الصفر لتحرير الجانب الأيمن (الغربي) من الموصل في 19 فبراير/شباط الجاري تمكنت القوات من تحرير نحو 7 آلاف مواطن من داخل أحياء المأمون وتل الريان وتل الرمان والطيران والجوسق ونقلهم إلى مخيمات النازحين في ناحية حمام العليل جنوب الموصل».

ولفت إلى أن «الوضع الإنساني للمدنيين في المناطق التي تشهد اشتباكات مسلحة متدهور، وهناك خسائر بين صفوفهم إلا أنه لا توجد حصيلة دقيقة بها بسبب عنف المواجهات واستمرارها على مدار الساعة تقريباً».