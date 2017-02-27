﻿«الخسفة» حفرة جثث صنعها «الدولة» جنوب الموصل

قرية عذبه ـ العراق ـ أ ف ب: يرجح أن تكون فجوة كبيرة في الأرض تعرف بـ»الخسفة» في عمق الصحراء جنوب مدينة الموصل شمال العراق تتكدس فيها جثث قتلى أعدمهم تنظيم «الدولة الإسلامية» (داعش)، أكبر مقبرة جماعية تروي مأساة مروعة لضحايا التنظيم.

ويصف السكان هذا الموقع بـ«الخسفة»، وهو منخفض كبير ناجم عن إحدى الظواهر الطبيعية.

وحسب السكان، فإن التنظيم حوّل الخسفة إلى «موقع للموت»، بعد سيطرته على الموصل في حزيران/يونيو 2014، واستخدمه لتنفيذ الإعدامات ومقبرة جماعية لإلقاء جثث الضحايا.

وقال محمد ياسين (56 عاما) أحد سكان بلدة حمام العليل القريبة من الخسفة، «كانوا يجلبونهم معصوبي الأعين وأيديهم موثوقة خلف ظهورهم، ويركعونهم على طرف الخسفة ليطلقوا النار على رؤوسهم ويدفعوهم إلى هناك».

وبين ياسين، وهو عسكري متقاعد، مشاهدته منذ سيطرة تنظيم «الدولة» على المنطقة ما لا يقل عن ست عمليات إعدام عند الخسفة.

وهو يتواجد بحكم عمله كسائق شاحنة لنقل النفط يمر قرب المكان بشكل منتظم، أشار إلى أن «الضحايا الذين قتلوا كانوا من الشرطة والجنود أو موظفين حكوميين حكم عليهم بالإعدام لارتباطهم بالدولة».

وأضاف: «الناس أصبحت تخاف هذا المكان. أصبح مكانا للموت، لتنفيذ الإعدام».

واقتاد عناصر التنظيم حسين خلف هلال (73 عاما) في أحد الأيام إلى الخسفة لإعدامه بتهمة انتهاك قوانين التنظيم لقيامه بمعالجة الناس بواسطة الطب التقليدي.

وروى ما حدث قائلاً: «جاءوا إلى البيت وعصبوا عيوني وربطوا يدي خلف ظهري وأخذوني بسيارة زجاجها داكن اللون».

وتابع: «أخذوني إلى هناك بغية إخافتي، لأنهم أرادوا مني مبايعتهم».

ووفق هلال، عناصر «الدولة»، «كانوا يجبرون الناس على رمي أنفسهم، عشرة أو خمسة عشر داخل الخسفة بعد أرغامهم على تناول حبوب».

وقد أنقذ نفسه حين طلب فرصة لمبايعة التنظيم فاقتادوه إلى السجن بدلاً من إعدامه.

وتقول بلقيس ولي، وهي باحثة عراقية في مجال حقوق الإنسان إن قصص الإعدامات الجماعية كثيرة لما تردد على مسامعها طوال أشهر.

وأضافت: «بدأت أسمع عن هذا المكان قبل حوالي عام، خلال مقابلات أجريتها مع أناس فروا من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية».

وأشارت إلى أن «هؤلاء تحدثوا عن أناس أعدموا عند الخسفة وسجناء أبلغوهم عن نقل معتقلين لقتلهم في الخسفة».

وطبقاً لمعلومات منظمة «هيومن رايتس وتش»، والتي استندت على صور أقمار صناعية، فإن الخسفة ممتلئة.

وذكر عدد من السكان أن عناصر التنظيم «ألقوا قطع سيارات متهالكة وحاويات شحن بضائع داخل الخسفة».

وبعد شهر على استعادة السيطرة على المنطقة من قبضة التنظيم، ظهر أن عمق الخسفة يبلغ أمتارا معدودة حيث تتواجد هياكل آليات ملقاة هناك.

وقالت ولي إن «العدد الذي نسمعه مرارا خلال المقابلات هو أربعة آلاف».

وتسعى منظمة «هيومن رايتس وتش» للقاء مسؤولين في الحكومة العراقية التي لديها فريق وزاري مختص بالمقابر الجماعية للقيام بعملية واسعة للبحث في الخسفة.

وأضافت ولي «نود أن نلتقي هذا الفريق بأسرع وقت، لوضع علامات على الموقع لحمايته ومنع الناس من الذهاب لأنه موقع ملوث».

وأضافت: «بعد ذلك، تأتي المهمة الصعبة وهي جمع أشلاء ونقلها إلى السطح (…) لينظر فيها اختصاصي الطب الشرعي للبدء بتحديد الهوية ثم يليها الجزء الأكثر صعوبة وهو البحث عن المزيد منها في الأسفل».