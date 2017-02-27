﻿أمير قطر يستقبل الرئيس الأذري في الدوحة

باكو ـ الأناضول : التقى أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في الدوحة، أمس الإثنين، مع رئيس أذربيجان إلهام علييف الذي أجرى زيارة رسمية لقطر.

وحسب وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا)، عقد أمير قطر والرئيس الأذري جلسة مباحثات رسمية، بالديوان الأميري القطري، أمس، جرى خلالها «استعراض العلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها في عديد المجالات، لاسيما الاقتصاد والاستثمار». كما تم «بحث عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وخاصة تطورات الأحداث في المنطقة».

ووقع الطرفان على 5 مذكرات تفاهم شملت مجالات الثقافة، والشباب والرياضة، وحماية الكائنات الفطرية المهددة بالانقراض، والتعاون بين إدارة الموانئ في قطر وشركة الميناء البحري الدولي في أذربيجان، وكذلك التعاون بين الهيئة العامة للطيران المدني القطرية ومصلحة الطيران المدني في أذربيجان.

كذلك، تم التوقيع على بروتوكول لتعديل اتفاقية النقل الجوي بين البلدين.

ووفق بيان صادر عن الرئاسة الأذربيجانية، فقد أقام الشيخ تميم مراسم استقبال رسمية لعلييف، وعقد معه لقاءً بمشاركة وفدين من البلدين.

وشارك في اللقاء، إلى جانب الشيخ تميم وعلييف، وزراء معنيون من البلدين، وجرى التوقيع على اتفاقيات تعاون مشترك في مجالات الرياضة، والنقل البحري، والطيران المدني، والنقل الجوي، والبيئة.

وغادر الرئيس الأذري العاصمة القطرية الدوحة، أمس الإثنين، إثر مباحثات رسمية وتوقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم في مجالات عدة. ورافق الرئيس الأذربيجاني في زيارته إلى قطر، وزير الخارجية ألمار محمدياروف، ووزيرا الاقتصاد شاهين مصطفاييف، و الحالات الطارئة كمال الدين حيدروف.

ورافق علييف في زيارته 30 رجل أعمال بحثوا فرص التعاون التجاري والاقتصادي مع نظرائهم القطريين.