﻿نجلة رفسنجاني: أسباب وفاة والدي غامضة

لندن ـ «القدس العربي»: أكدت نجلة رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني السابق، فاطمة هاشمي رفسنجاني، أن أسباب وفاة والدها ما زالت غير واضحة وغامضة.

وقالت فاطمة رفسنجاني خلال حديثها مع وكالة إسنا للأنباء التابعة لوزارة العلوم والأبحاث الإيرانية، إن الأدلة المقدّمة من قبل بعض الأطباء عن الأسباب التي أدت إلى وفاة والدها، لم تكن مقنعة، وإنها تتعارض مع الحقائق التي تعلمها عائلة علي أكبر هاشمي رفسنجاني.

وصرحت أن تصريحات وزير الصحة والعلاج والتعليم والطبي الإيراني وعدداً من الأطباء بخصوص دلائل وفاة والدها لم تكن دقيقة، وأنها متناقضة.

وشددت فاطمة رفسنجاني على أن والدها كان يتمتع بوضع صحي جيد قبل وفاته، وأنه قد تم فحصه من قبل طبيب إيراني مخضرم مقيم في الولايات المتحدة.

وسبق أن كتبت مواقع تابعة للإصلاحيين والمعارضة الإيرانية بأن رفسنجاني تعرض لتصفية جسدية بمواد كيميائية سامة «بالأسلوب الروسي».

وكانت الجبهة الديمقراطية الإيرانية المعارضة للنظام قد أفادت في بيان لها عن كيفية وفاة رفسنجاني، قائلةً إن تصفية رفسنجاني الجسدية ستؤدي إلى اضطرابات كبيرة في النظام الإيراني، وأن النظام سينهار من الداخل بفعل ذلك.

وقبل أسبوع واحد من وفاة هاشمي رفسنجاني، هدد العميد حسن عباسي، القيادي السابق في الحرس الثوري، رفسنجاني خلال حديثه في جامعة طهران الحكومية «بالوقفة الدموية» ضد سياسات رئيس مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني المؤيدة للاستكبار العالمي وداعمي «تيار الفتنة» بالإشارة للحركة الخضراء والإصلاحيين.