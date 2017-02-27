﻿شكري يبحث ونظيره الأمريكي مكافحة الإرهاب وتعزيز العلاقات

القاهرة ـ «القدس العربي»: قال المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن سامح شكري وزير الخارجية، التقى أمس، نظيره الأمريكي ريكس تيليرسون، في أول لقاء يجمعهما في مستهل زيارته إلى واشنطن، وإن الوزيرين بحثا جهود مكافحة الإرهاب وتعزيز العلاقات بين البلدين.

وأوضح في بيان صحافي، أن اللقاء شهد التأكيد على عمق وخصوصية العلاقات الاستراتيجية التي تربط البلدين منذ عقود.

وأضاف: «تباحث الوزيران سبل دعم وتعزيز هذه العلاقات خلال المرحلة المقبلة في ظل القيادة الأمريكية الجديدة، كما تم تبادلا الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية، خاصة في إطار المصالح المشتركة الرامية إلى دعم الاستقرار والسلام في منطقة الشرق الأوسط».

وتابع: «تيليرسون حرص على الاستماع إلى الشرح الذي قدمه شكري، حول التطورات الاقتصادية والسياسية والأمنية التي تشهدها مصر، وما برهنته الإجراءات التي تبنتها الحكومة المصرية خلال الفترة الأخيرة من إرادة سياسية جدية في تبني برنامج إصلاحي شامل يتبنى منهجا متدرجا يحافظ على استقرار المجتمع من أجل إتمام عملية التحول الديمقراطي بنجاح».

واستعرض شكري «التحديات المتعلقة بجهود مكافحة الإرهاب في مصر والمنطقة، وما تمثله هذه الظاهرة من تهديد يتطلب تضافر جهود المجتمع الدولي للقضاء عليها»، وفق البيان.

كما حرص وزير الخارجية على تناول التحديات الأخرى المرتبطة بالأزمات في منطقة الشرق الأوسط، موضحًا أن الموقف المصري تجاه سوريا يتأسس على أهمية دعم تطلعات الشعب السوري وحماية وحدته الوطنية والحفاظ على مؤسساته من خلال التوصل إلى حل سياسي يتوافق عليه كل أطراف الأزمة.

وحول الشأن الليبي، أكد شكري على محورية اتفاق الصخيرات في تحقيق انفراجه بين أطراف الأزمة، مستعرضًا نتائج الجهود الأخيرة للجنة الوطنية المصرية المعنية بليبيا مع الأطراف الليبية المختلفة، مؤكدا على الأهمية التي توليها مصر لدعم إقامة الدولة الفلسطينية.

واستعرض الجهود المصرية الرامية إلى إعادة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي إلى طاولة المفاوضات.

واختتم المتحدث باسم الخارجية تصريحاته، مشيراً إلى أن تيليرسون أكد على أن الولايات المتحدة تنظر إلى مصر كشريك حقيقي في منطقة الشرق الأوسط، وأن هناك حرصًا أمريكيًا على دعم مصر لتجاوز التحديات على كل الأصعدة السياسية والاقتصادية والأمنية، موضحًا أن بلاده تقدر الجهود التي تبذلها مصر في مجال مكافحة الإرهاب.