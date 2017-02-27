﻿البرلمان المصري يسقط عضوية السادات

القاهرة ـ «القدس العربي»: أسقط مجلس النواب المصري عضوية النائب محمد أنور السادات أمس، ليصبح ثاني نائب تسقط عضويته في المجلس بعد توفيق عكاشة.

وعرض المستشار بهاء أبو شقة، رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، في بداية الجلسة تقرير اللجنة بشأن تصويتها بإسقاط العضوية.

وقال إن اللجنة أوصت في اجتماعها أمس الأول بإسقاط عضوية السادات، في واقعة تزوير توقيعات النواب على مشروعي قانونين مقدمين منه، بشأن الجمعيات الأهلية وتعديل قانون الإجراءات الجنائية، بأغلبية 38 صوتا، مقابل اعتراض 3 نواب فقط، وامتناع 3 عن التصويت.

وأوصت اللجنة في الاجتماع نفسه، بإسقاط عضوية السادات في الاتهام الثاني الموجه له، الذي يخص واقعة إرسال معلومات عن مجلس النواب للاتحاد البرلماني الدولي، وذلك بأغلبية 40 صوتا، مقابل اعتراض عضوين فقط، وامتناع 2 عن التصويت، بعد التأكد من صحة الاتهامات المنسوبة إليه، بإقرار 7 من النواب بتزوير توقيعاتهم على مشروعي القانونين، وأيضًا تلقي الأمانة العامة للمجلس خطابًا من الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي.

وأكد أن النائب أرسل خطابات عديدة لهم، من جانب واحد ودون طلب منهم، وأنهم لم يتواصلوا معه في الأمور التي عرضها، وبعضها لم يكن تحت نظر مجلس النواب المصري.

يُذكر أن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، تنص على أن يعرض تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن إسقاط عضوية أحد النواب، في أول جلسة تالية، ويحتاج القرار بإسقاط عضوية النائب إلى موافقة ثلثي أعضاء المجلس، ويكون التصويت نداء بالاسم.

وعدد أعضاء مجلس النواب 594 نائباً، بعد قبول استقالة المستشار سري صيام وإعلان خلو مقعد النائب علي المصيلحي لتوليه منصب وزير التموين في التعديل الوزاري الأخير، وعدم حسم النزاع على مقعد الدقي والعجوزة بين أحمد مرتضى منصور وعمرو الشوبكي، وغموض موقف النائب أكمل قرطام، وبذلك يكون ثلثا أعضاء المجلس المطلوب موافقتهم لإسقاط العضوية هو 398 نائبا.

وكان علي عبد العال، رئيس مجلس النواب المصري، عقد اجتماعا مع عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية، ورؤساء اللجان النوعية، وعدد من قيادات ائتلاف دعم مصر، في مكتبه في مقر البرلمان، قبل الجلسة العامة، لمناقشة الإجراءات القانونية المُقرر اتباعها خلال الجلسة، وفقًا لنصوص الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، واستعراض بعض النصوص التي تضمنها تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية حول إسقاط عضوية النائب أنور السادات، في ضوء اتهامه في واقعتي تزوير توقيعات النواب على مشروعات قوانين له، والإساءة للبرلمان في المؤسسات الدولية عبر رسائل له.

وكان السادات نشر بيانا قبل ساعات من التصويت على إسقاط عضويته، فند فيه مواقفه السياسية التي قال إنه يدفع ثمنها، وهي رفضه تأخير ومماطلة المجلس في حسم موقف الدكتور، عمرو الشوبكي بعد صدور حكم نهائي بأحقيته بمقعد البرلمان بدلا من احمد مرتضى نجل رئيس نادي الزمالك مرتضى منصور، وتأخر إصدار بعض القوانين عن موعدها و انتقاده لضعف الأداء البرلماني من وجهة نظر المواطنين، واستقالته من رئاسة لجنة حقوق الإنسان في المجلس احتجاجا على تولي النائب علاء عابد رئاسة اللجنة رغم انه سبق اتهامه بتعذيب مواطنين خلال وجوده في جهاز الشرطة، إضافة إلى إرسال دعوة للرئيس عبد الفتاح السيسي لعقد اجتماع مع أعضاء لجنة حقوق الإنسان المهتمين بالمجال ذاته لمناقشة أوضاع حقوق الإنسان.

وفي سياق متصل، وافقت لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، خلال اجتماعها، أمس، على طلب رفع الحصانة المقدم من النائب العام، عن أحمد يوسف إدريس، النائب عن محافظة الأقصر، لإصداره شيكات بدون رصيد، ومستحق سدادها في الأول من مارس/آذار المقبل.

من ناحية أخرى، أجلت اللجنة حسم مصير النائب إلهامي عجينة، بسبب عدم حضوره للإدلاء بأقواله، وكانت لجنة القيم أوصت بإسقاط عضويته بتهمة إهانة المجلس.

وكان عجينة طالب بإجراء كشوف عذرية على الفتيات المتقدمات للالتحاق بالجامعات، لإثبات عذريتهن من عدمها، كشرط للقبول في الجامعات. كما رفض حملات وقف ختان الإناث بزعم الضعف الجنسي الذي يعاني منه الرجال.

وقال النائب أحمد سميح عضو لجنة القيم، إن اللجنة أوصت أيضاً بحرمان عجينة من حضور الجلسات لنهاية دور الانعقاد، وإنها سترسل التقرير لهيئة مكتب المجلس، لتحديد جلسة عامة للتصويت على إسقاط عضويته. وأوضح أن قرار إسقاط العضوية ليس فقط لإهانة مؤسسات الدولة متمثلة في مجلس النواب، الذي ينتسب إليه عندما قال إنه مجلس منبطح، وهو أحد أعضائه، لكن في الوقت نفسه بسبب حديثه عن كشف العذرية وإهانته للمرأة في المجتمع، واتهامه لرجال مصر بالضعف الجنسي.