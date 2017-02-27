﻿نجمات السينما يتألقن بأثواب فريدة على البساط الأحمر في حفل الأوسكار

لوس أنجليس – رويترز: امتزجت الموضة الراقية بالجو السينمائي على البساط الأحمر في حفل جوائز أكاديمية فنون وعلوم السينما (الأوسكار).

وفي ما يشبه تمثال جائزة الأوسكار الحقيقي – لكن أكثر أناقة بالتأكيد – ارتدت جسيكا بيل ثوبا يتلألأ باللونين النحاسي والذهبي من تصميم كوفمان فرانكو وعقد ضخم مستوحى من الحلى الأفريقية من تصميم تيفاني.

وقالت كاهلانا بارفليد براون محررة الموضة والتجميل في مجلة (إين ستايل) «أعتقد أن جيسكا بيل بدت مُذهلة. ارتدت ما جعلها تبدو كألهة يونانية بثوب ذهبي موشى بالفضي. وارتدت عقدا جريء التصميم ورفعت شعرها للخلف بنعومة حقيقية.»

وأضافت براون أن نيكول كيدمان حرصت على مظهر بسيط في حفل العام الحالي بعدما احتلت مكانا في قائمة أسوأ الأزياء في موسم الجوائز السينمائية الحالي.

وارتدت إيما ستون المرشحة لجائزة أوسكار أفضل ممثلة عن فيلم (لا لا لاند) ثوبا مستوحى من أزياء عشرينيات القرن الماضي باللون الذهبي من تصميم جيفنشي في حين تألقت أوكتافيا سبنسر المرشحة لجائزة أفضل ممثلة مساعدة عن دورها في فيلم (هيدن فيجرز) في ثوب فضي مُزين بالريش.

ومن ناحية أخرى أضافت روث نيجا وغيرها من حضور الحفل شريطا صغيرا أزرق اللون على ملابسهم دعما لاتحاد الحريات المدنية الأمريكية الذي يعمل على وقف الحظر الذي فرضه الرئيس دونالد ترامب على سفر مواطني سبع دول تقطنها أغلبية مسلمة إلى الولايات المتحدة.