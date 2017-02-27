﻿مقاتلون من المعارضة المدعومة من تركيا يشتبكون مع قوات الحكومة قرب مدينة الباب

عواصم ـ وكالات ـ «القدس العربي»: اشتبكت جماعات من المعارضة السورية المسلحة المدعومة من تركيا مع قوات الحكومة قرب مدينة الباب والتي كانت يسيطر عليها تنظيم «الدولة».

ووقع الاشتباك في وقت متأخر مساء الأحد في منطقة يشن فيها الجانبان حملتين منفصلتين ضد تنظيم «الدولة»، وذكر مصدر عسكري في التحالف العسكري الذي يقاتل دعما للرئيس السوري بشار الأسد أن روسيا التي تدعم الحكومة السورية تدخلت «لضبط إيقاع الاشتباك». كما تدخلت لوقف اشتباك سابق.

ووقع أحدث اشتباك قرب مدينة الباب التي انتزع «الجيش السوري الحر» المعارض السيطرة عليها الأسبوع الماضي من «الدولة الإسلامية». وأعلنت قوات الحكومة السورية الأحد سيطرتها على بلدة تادف على مسافة أربعة كيلومترات باتجاه الجنوب.

وقال مسؤول معارض من إحدى جماعات «الجيش السوري الحر» التي تشارك في حملة القوات المدعومة من تركيا في شمال سوريا إن المعارضة المسلحة فتحت النار الأحد رداً على محاولة قوات الحكومة التقدم في منطقة قرب مدينة الباب.

وأفاد بيان للجيش السوري الحر أن «قوات الجيش السوري الحر تشتبك مع ميليشيا النظام بالقرب من بلدة تادف جنوب مدينة الباب في ريف حلب الشرقي ومقتل 22 عنصراً للنظام.»

وقال مصدر من الجيش السوري «إن المعارضين استهدفوا قواتنا في تادف برميات المدفعية وبالأسلحة الرشاشة». ولم يورد المصدر العسكري أنباء عن سقوط قتلى أو جرحى ووصف فصائل الجيش السوري الحر بأنها جماعات «إرهابية» تابعة لتركيا .وفي وقت سابق هذا الشهر قال مسؤول روسي بارز إن تادف تمثل خطاً فاصلاً متفق عليه بين الجيش السوري والقوات المدعومة من تركيا. وقال مسؤول المعارضة إن القوات التركية لم تشارك في المواجهة وأضاف أن قوات الحكومة بدا أنها تختبر المعارضة. وتابع «لم يتوقعوا في الأغلب أن يواجهوا هذا الرد العنيف.»

وقال المصدر العسكري السوري إن الواقعة تظهر أن «هدفهم الأساسي ليس محاربة داعش (تنظيم الدولة) وإنما تحقيق أهداف أخرى من ضمنها محاولات عرقلة عمل الجيش السوري في مواجهة داعش».

الى ذلك قتل 13 مدنياً، في قصف قال ناشطون إن طائرات روسية نفذته على الأرجح، على بلدة أريحا بريف إدلب الشمالي الشـرقي في سـوريا، صـباح امـس الاثنـين.

وقال محمد هاشم، أحد مسؤولي الدفاع المدني في أريحا، إن طائرة يُعتقد أنها روسية، قصفت بقنابل خارقة للتحصينات مناطق سكنية في بدة أريحا، ما أدى إلى تدمير 3 مبانٍ بشكل كامل، ومقتل 13 مدنياً بينهم نساء وأطفال. وأضاف هاشم أن 30 شخصاً لا يزالون تحت الأنقاض، وتحاول فرق الدفاع المدني الوصول إليهم.

من جهة أخرى أكد مدير المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل الرجل الثاني في تنظيم «القاعدة» أبو الخير المصري في غارة نفذتها طائرة بدون طيار في شمال غرب سوريا.

وأوضح رامي عبد الرحمن أن المصري هو نائب زعيم التنظيم أيمن الظواهري، وأضاف أنه يُعتقد أن طائرة أمريكية بدون طيار نفذت الغارة بالقرب من معسكر المسطومة بريف إدلب. ونشرت هيئة تحرير الشام بيانا أكدت فيه مقتل المصري في «غارة صليبية».

و«هيئة تحرير الشام» هي تحالف تشكل مؤخرا في سوريا بقيادة «فتح الشام» (النصرة سابقاً) التابعة لتنظيم «القاعدة».