تعقيبا على مقال عبد الحليم قنديل: عملية توريط النظام

مقدرات مصر برخص التراب

لقد اقتربت الديون الخارجية من 80 مليار دولار والديون المحلية بالتريليونات. لعبة الاقتراض بفوائد أعلى فقط لتسديد فوائد الديون السابقة بسبب المخاطر أوشكت على الانتهاء. لمصلحة من يجرى تدمير قدرة الاقتصاد الوطني الخاص على المنافسة ضد الجيش وضد الشركات المتعددة الجنسيات في السوق المحلي ولتتحول مصر بالتدريج إلى بلد استهلاكي غير منتج ؟

الاقتصاد الوطني الخاص يستثمر أموال البنوك الوطنية، ويتحمل مخاطر الربح والخسارة وفساد موظفي الدولة، لينتج محليا بجودة وسعر منافس لمنتجات تستورد من الخارج، يدفع ضرائب ويوفر فرص عمل للشباب.

الأحاديث تتزايد عن الإفلاس في حالة عدم القدرة على تسديد الفوائد والمديونيات. يلي ذلك قيام الشركات الأجنبية بشراء مقدرات مصر برخص التراب في المزاد العلني.

م. حسن

تعقيبا على مقال محمد كريشان: التيه الفلسطيني

سياسة إسرائيلية

إنها سياسة رسمتها إسرائيل لشعب فلسطين المناضل بحيث أصبحت تفرض على السلطة في رام الله ضغوطا كبيرة، وأصبحت غزة محاصرة وفي سجن كبير، لايمتلك الفلسطينيون فيها أدنى حقوق العيش لتمسكهم بحق الدفاع عن الوطن والشعب والنفس … كان الرئيس عرفات( رحمه الله ) الأب الرحيم لكل الفصائل والذي كان السبب في استشهاده. التيه الفلسطيني الآن هو باعث لاستدراك الأمر الفلسطيني الفلسطيني وإلا ستكون لقمة سهلة في قبضة الاحتلال لأن إسرائيل تراهن على العامل الزمني لصمود السلطة في رام الله، على الضغوط والأزمات، وعلى غزة بصلاحية قوتها الدفاعية. أتمنى أن تفيق القيادات وتستدك الأمر.

عمر – فلسطين