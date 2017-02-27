﻿سُلاف فواخرجي تعود لـ «الصعايدة» بعد أن أقنعها المنتج محمد فوزي

القاهرة – «القدس العربي» : وصلت إلى القاهرة أمس الفنانة السورية سُلاف فواخرجي، بعد أن عادت للمشاركة في مسلسل «الصعايدة»، حيث نجح المنتج محمد فوزي في اقناعها بالتراجع عن اعتذارها عن بطولة المسلسل، حيث يبدأ عمر الشيخ تصوير المسلسل.

سُلاف تعود للدراما المصرية بعد غياب سنوات، وتجسد في المسلسل شخصية «ريري» راقصة موالد في الصعيد، وتضطرها الظروف للهجرة إلى الإسكندرية، وهناك تبدأ رحلة التألق وتستطيع افتتاح ملهى ليلي.

مسلسل «هجرة الصعايدة»، تأليف ناصر عبد الرحمن، إخراج عمر الشيخ، بطولة سلاف فواخرجي، وفاء عامر، منذر ريحانة.