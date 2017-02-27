﻿«مهرجان البقعة الدولي للمسرح» في السودان يكرم الرواد ويوسع نشاطه العربي

الخرطوم – «القدس العربي» : تنطلق في الخرطوم النسخة الثامنة عشرة لمهرجان البقعة الدولي للمسرح، وذلك في الفترة “27 آذار/ مارس إلى 4 نيسان/ أبريل 2017) بمشاركة ستة عشر عرضا من ست دول عربية.

ويبدأ المهرجان بالعرض الإحتفالي فُرجة “بين سنار وعيذاب) تفاعلا مع احتفالات سنار عاصمة للثقافة الإسلامية 2017، وتتميز هذه النسخة بتقديم عروض في مناطق النزاعات خاصة دارفور عروض عربية في المسابقة الرسمية، إضافة لعروض في سجون ولاية الخرطوم وورش تدريبية وحلقات نقدية.

ويقول علي مهدي، رئيس المسرح الوطني في السودان إن هذه الدورة تحتفي بتحقيق واحد من أهم الأهداف المركزية للمسرح الوطني وهو «توسيع دائرة المشاركة وتعدد وتنوعها بما يمثل اتجاهات تعبر بالقدر الممكن عن راهن المسرح السوداني وأشواق صناع فنون الفرجة في التعبير عن أشواق الناس في السلام والاستقرار والتنمية المستدامة».

وتتسع دائرة المشاركة الخارجية في المهرجان هذا العام لتصل المشاركات إلى 16 عرضا من: الجزائر، الإمارات، عمان، تونس، البحرين ومصر. وقال الفنان عبد المنعم عثمان مدير المهرجان، إن المشاركات الخارجية من الدول العربية تؤكد رسوخ هذا المهرجان وتعدد مساراته، مشيرا إلى قيام ملتقى فكري وحلقة بحث علمية يتم فيهما تلاقح التجارب السودانية والعربية في مجال الكتابة والبحث العلمي والفكري.

واختار المهرجان، الفنان محمد عبد الرحيم قرني، رئيساً للجنة لتحكيم الدولية وهو صاحب تجربة عريضة في الحركة المسرحية السودانية، وتخرجت على يديه أجيال متلاحقة في قصر الشباب والأطفال، وتم اختيار الممثل السر محجوب شخصية لهذا العام وسيتم تكريمه تحت عنوان “خمسون عاما من العطاء).

ويعدّد علي مهدي الفوائد التي تحققت على مدى السنوات السبعة عشرة من عمر المهرجان‘ ويقول: «منذ إعلانه في صيف العام 1999 وإعلان الدورة الأولى عام 2000 لم تتوقف دورات المهرجان وهو عندي مؤشر مهم يذهب في اتجاه أنه أضحى ملتقى حرا وديمقراطيا للجميع دون شروط قاهرة إلا من شروط الفن المعبر عن دوره الرئيسي في الإشارات العميقة لجدوى المسرح وقدرته على التغيير».

ويرى الناقد المسرحي، فضل الله أحمد عبد الله، أن هذه الدورة من المهرجان تؤكد الاتصال العميق بقضايا الحركة المسرحية السودانية، وذلك من خلال قيام المهرجان بطباعة كتاب عن الرائد المسرحي “ميسرة السراج)، مضيفا أن هذا يعني «توافقا كاملا للتوثيق لهذه الشخصية وتأريخها النضالي لصالح تكوين مسرح سوداني، وقد كانت قبل ذلك شخصية للمهرجان وتم تكريمها رسمياً».

ويعتبر مهدي أن هذه الدورة اهتمت بالتوثيق. ويضيف: «نصدر فيها ثلاثة كتب وكراسا عن شخصية المهرجان السر محجوب وعن رائد المسرح ميسرة السراج وعن قصيدة العودة لسنار للراحل محمد عبد الحي».

وتشهد هذه النسخة من المهرجان، تكريم بعض صناع المسرح من العالم العربي والأفريقي ويستضيف هذا العام من جمهورية مصر العربية الشاعر والمسرحي، والإعلامي أحمد محمد زيدان محمد».

ويصف رئيس المسرح الوطني التطور الذي حدث في نسخة هذا العام بالنقلة النوعية، وذلك من خلال «انفتاح المهرجان على اقليم دارفور بحراكه الثقافي الواسع والمسرحي التاريخي والمتميز مما يعطي اشارة لفهم ورؤية جادة وواسعة للمهرجان في كونه سيحقق هذا العام شعار كل أجزائه لنا وطن».

ويضيف بأن ضيوف المهرجان من أصحاب الفكر والتجربة من العالم العربي والأفريقي والغربي يشكلون لوحة تلاقح الرؤى الداخلية والخارجية، عبر ملتقى فكري وحلقة بحث علمية ولقاءات ثنائية وحوارات فكرية وعلمية بين العلماء والطلاب ورواد الحركة المسرحية.