﻿المطرب المغربي حاتم إيدار يطرح «شوف شوف» على «أنغامي»

الرباط – «القدس العربي»: طرح المطرب المغربي حاتم إيدار أحدث أعماله الغنائية والتي تحمل عنوان «شوف شوف»، وذلك حصريا على تطبيق «أنغامي»، وهو العمل الذي يجمعه برفقة الفنانة اللبنانية بريجيت ياغي والمنتج المغربي دي جي يوسف.

وحسب البلاغ الصحافي الصادر عن المكتب الإعلامي لحاتم إيدار، سوف يطرح الكليب الخاص بالأغنية بعد أسبوع من صدور الأغنية وهو العمل الذي قارب على الإنتهاء من وضع اللمسات الأخيرة عليه.

الأغنية من كلمات الشاعرة كمالا خير بك وأحمد حمادي، ألحان دي جي يوسف ويمنى ربيع، أما التوزيع الموسيقي فلرشيد محمد علي ودي جي يوسف.

وقد تم تصوير الأغنية على شكل فيديو كليب، سيذاع على القنوات الوطنية والعربية، حيث جرى تصوير الكليب في عاصمة الأنوار باريس، بأحدث معدات التصوير وآخر التقنيات الحديثة تحت إدارة المخرج أوبى نيكولاس.

يشار إلى أن آخر أعمال إيدار كليب أغنية « 36 «، الذي حقق نجاحا كبيرا، حيث انتشرت بشكل كبير عبر الإذاعات المحلية والعربية، أما الفنانة اللبنانية خريجة برنامج الهواة «سوبر ستار» بريجيت ياغي فعملها الأخير هو أغنية «غجرية»، من كلمات ألكسي قسطنطين وألحان جورج ماردير وسيان وتوزيع بسام عون.

جدير بالذكر، أن حاتم إيدار يستعد للمشاركة ضمن حفل فعاليات مهرجان قفطان بلادي في عروسة الشمال طنجة، وذلك خلال الشهر المقـبل.