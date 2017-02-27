﻿تيم حسن يمتهن تهريب الأسلحة في لبنان

دمشق – «القدس العربي»: يطل الفنان السوري تيم حسن على جمهوره في الموسم الدرامي المقبل بدور مهرّب أسلحة، يدعى «جبل»، ضمن مسلسل «الهيبة»، عن نص للكاتب هوزان عكو، فيما يتولى الاخراج سامر البرقاوي.

العمل اجتماعي معاصر تدور قصته حول «عليا»، وهي فتاة مقيمة في كندا وتلعب دورها الممثلة اللبنانية نادين نجيم تأتي إلى لبنان مع ابنها بعد وفاة زوجها «عادل»، حيث تضطر للزواج من شقيقه «جبل» تيم حسن لضمان بقائها إلى جانب ابنها حسب عادات العشيرة التي يترأسها «جبل» نفسه.

يضم العمل على قائمة أبطاله أيضاً، منى واصف بدور والدة جبل، والفنان السوري أويس مخلالاتي والممثلة اللبنانية كارلا بطرس.