﻿إيران تعرب عن «اعتزازها» بفوز فيلمها «البائع»

طهران – أ ف ب: أعرب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أمس عن «اعتزازه» بفوز فيلم «البائع» للمخرج الايراني أصغر فرهادي بجائزة أوسكار أفضل فيلم أجنبي.

وكتب ظريف في تغريدة بعد لحظات على منح الجائزة «أنا فخور بالأوسكار وبموقف ممثلي وفريق فيلم البائع من منع المسلمين» من دخول الولايات المتحدة. وأضاف «الإيرانيون يمثلون الثقافة والحضارة منذ الفي عام».

وكان أصغر فرهادي (44 عاما) قرر نهاية كانون الثاني/ يناير عدم التوجه إلى حفل توزيع جوائز اوسكار احتجاجا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منع دخول رعايا سبع دول ذات غالبية مسلمة بينها إيران إلى الولايات المتحدة.

وفي كلمة تليت باسمه على المسرح، أكد فرهادي أنه لم يحضر تضامنا مع الأشخاص الذين «لم يحترمهم» قرار ترامب الذي علقه القضاء الأمريكي.

ورأى المخرج أن «تقسيم العالم بين فئتي الولايات المتحدة واعداء الولايات المتحدة يولد الخوف وهو تبرير خادع للحرب والعدوان».

وأضاف البيان أن «هذه الحروب تحول دون قيام الديمقراطية وحقوق الإنسان في دول كانت ضحية عدوان. يمكن لصناع الأفلام أن يحولوا كاميراتهم لتصوير مزايا إنسانية مشتركة وكسر الأفكار النمطية حول جنسيات وديانات مختلفة. وهم يولدون التعاطف بيننا وبين الآخرين وهو تعاطف نحتاجه اليوم أكثر من أي وقت مضى». وفي طهران هنأ مدير هيئة السينما الايراني حجة الله أيوبي، فرهادي واصفا اياها بأنه «السفير المعبر عن ثقافة إيران الإسلامية وحضارتها».

واضاف «على أبواب الربيع والنوروز (21 اذار/ مارس) اصبحت السينما الايرانية مرة جديدة رسولة فرح للشعب».

وسبق لفرهادي أن فاز بجائزة أوسكار افضل فيلم أجنبي العام 2012 عن «انفصال».