﻿منظمة «الدفاع المدني السوري» سعيدة بفوز «الخوذ البيضاء»

إسطنبول – د ب أ: أعربت منظمة الدفاع المدني السوري المعروفة أيضا باسم «الخوذ البيضاء» عن سعادتها بفوز فيلم يدور حول عملها بجائزة الأوسكار.

وفاز فيلم «وايت هيلمتس» (الخوذ البيضاء)، الذي يتناول الحياة اليومية لعناصر الدفاع المدني المتطوعة في أعمال الإغاثة في الحرب الأهلية السورية، بجائزة أوسكار أفضل فيلم وثائقي قصير.

وقال المتحدث باسم المنظمة عبد الرحمن حسن: «إننا سعداء بأنه تم تسليط الضوء على تضحيات شعبنا وإيصال معاناته لكثير من الناس».

وأعرب مصور الفيلم خالد خطيب، الذي تولى تصوير جزء كبير من الفيلم، عن إمتنانه لفوز الفيلم بجائزة الأوسكار، وكتب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «أنا فخور بكوني جزءا من هذا الفـريق الـذي أنتج فيلما رائـعا».

ويدور الفيلم الوثائقي حول متطوعي المنظمة الذين ينقذون الضحايا من تحت الأنقاض عقب هجمات القصف. وتعمل المنظمة فقط في المناطق التي تسيطر عليها المعارضة في سورية.

وحصلت المنظمة العام الماضي على جائزة نوبل البديلة. ودعم العديد من نجوم هوليوود ومشاهير آخرون نداءات لمنح المنظمة جائزة نوبل للسلام.