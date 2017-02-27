﻿خبراء: أسواق النفط في حاجة إلى جولات أخرى من خفض الإنتاج

دبي – لندن – وكالات: يرى خبراء نفطيون أن أسواق النفط العالمية ستحتاج إلى أكثر من جولة من خفض الإنتاج، بهدف الإبقاء على الأسعار عند مستوياتها الحالية.

وأضافوا ان ذلك يتطلب أولا الالتزام الكامل من جميع أعضاء منظمة «أوبك» وخارجها بخفض الإنتاج المتفق عليه في الاجتماعات السابقة حتى يتم تقييم وضع أسعار النفط.

وقررت الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة للنفط،خلال اجتماعهم في 30 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، خفض إنتاج النفط بنحو 1.2 مليون برميل يومياً. وفي العاشر من ديسمبر/كانون الأول الماضي، اتفقت مع الدول المنتجة للنفط من خارجها على خفض نتاجهم بنحو 558 ألف برميل يومياً. ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في أول يناير/كانون الثاني ويستمر ستة أشهر.

وتجاوز سعر برميل النفط مستوى الـ 55 دولار منذ بدأت دول «اوبك» و 11 دولة أخرى تخفيض الانتاج مطلع العام.

يذكر ان أسعار النفط الخام عانت من هبوط حاد لأكثر من عامين، وتراجعت من 120 دولاراً للبرميل منتصف 2014 إلى حدود 55 دولاراً في الوقت الحالي، الأمر الذي دفع منتجي النفط حول العالم لاتخاذ خطوات لتعزيز الإيرادات غير النفطية.

من جانبه قال محمد باركيندو، الأمين العام لمنظمة «أوبك»، الأسبوع الماضي، إنه من السابق لأوانه القول ما إذا كان ينبغي تمديد اتفاقية خفض الإنتاج بين المنظمة والمنتجين المستقلين مع عودة الثقة إلى سوق النفط نتيجة الاتفاق التاريخي.

وتعقد منظمة البلدان المصدرة للبترول اجتماعها التالي للبت في سياسة المعروض في الخامس والعشرين من مايو/أيار المقبل، مع احتمال توجيه الدعوة إلى الدول غير الأعضاء للحضور.

في حال الحاجة ولأكثر من جولة

وتوقع كامل الحرمي الخبير النفطي الكويتي تمديد اتفاقية تخفيض الإنتاج والدخول في جولات أخرى من الخفض، إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وفي حال لم تتراجع مخزونات الخام العالمية إلى المستوى المستهدف.

وأضاف، في اتصال هاتفي من الكويت، أن الدول الأعضاء في «أوبك» أو خارجها قد لا تنتظر لستة أشهر لحين إنتهاء فترة الاتفاقية الحالية، إذا ما اقتضت الضرورة إلى مزيد من التخفيضات فى الإنتاج، لافتاً إلى أن السعودية أبدت استعدادها للمساهمة في أي اتفاقيات أخرى لخفض الإنتاج.

وخفضت السعودية، أكبر مُصَدِّر للنفط في العالم، إنتاجها بشكل كبير في يناير/كانون الثاني الماضي لدعم الأسعار وتقليص تخمة المعروض، ما ساهم في رفع نسبة الالتزام باتفاق خفض الإمدادات الذي أبرمته المنظمة إلى مستوى قياسي يزيد على 90 في المئة.

وقبل أيام، أبلغت السعودية «أوبك» أنها خفضت الإنتاج بمقدار أكبر مما قدرته المصادر الثانوية، إذ قلصت إنتاج الشهر الماضي أكثر من 700 ألف برميل إلى 9.748 مليون برميل يومياً، وهو مستوى إنتاج أقل من المطلوب منها بموجب اتفاقية الخفض.

وأكد الحرمي على أن أسعار النفط حالياً تعتبر جيدة ومن المتوقع ارتفاعها مع زيادة نسبة الالتزام باتفاق خفض الإنتاج، ولكن حدوث قفزات كبيرة في الأسعار قد يعيد النفط الصخري مرة أخري إلى الواجهة.

وقال الخبير الاقتصادي والنفطي محمد الصبان أن أسواق النفط العالمية ستحتاج إلى أكثر من جولة تخفيضات في الإنتاج للإبقاء على الأسعار عند مستوياتها الحالية.

وأضاف «ما سيحدث مستقبلا أن الجميع (داخل أوبك وخارجها) سيتعاون اسمياً بتخفيضات رمزية أقل من الالتزام، ويتركون توازن السوق للسعودية مع زحف العبء عليها وعلى ودول الخليج لإعادة الاستقرار للأسواق النفطية». وحسب تقرير نفطي لشركة «غلوبال بلاتس» العالمية صدر حديثاً تحملت السعودية النصيب الأكبر من عبء إنجاح اتفاق «أوبك» الأخير لخفض الإنتاج، التي خفضت إنتاجها أكثر من المستهدف بحوالي 486 ألف برميل.

وأضاف الصبان، الذي كان يشغل كبير المستشارين السابق في وزارة النفط السعودية، أن المقبل في أسواق النفط يعتبر أصعب، ولكن يستبعد انخفاض أسعار النفط عن مستوياتها الحالية في ظل ترتيبات «أوبك» لضبط السوق.

أما الخبير النفطي، أحمد حسن كرم، فقد أكَّد أنه في حال الالتزام باتفاقية خفض الإنتاج سيكون ذلك أمرًا مشجعاً للدخول في جولات أخرى مماثلة. وقال في اتصال هاتفي «لا بد من الالتزام الكامل أولاً من جميع الأعضاء والمنتجين على خفض الإنتاج كما هو متفق عليه في الاجتماعات السابقة حتى يتم تقييم وضع أسعار النفط.»

وأضاف الخبير النفطي «من الواضح حالياً ومما تم خفضه فعليا فإن السوق تحتاج إلى خفض إضافي لرفع أسعار النفط للمستويات المرجوة». جانبه قال تيم بولوك، الرئيس التنفيذي لشركة «ليتاسكو»، في مقابلة ان من المرجح أن تبقى أسعار النفط في نطاق ضيق بين 50 و60 دولارا للبرميل هذا العام، في الوقت الذي يوازن فيه ارتفاع إنتاج النفط الصخري الأمريكي أثر اتفاق «أوبك» لخفض الإنتاج الهادف لتقليص تخمة المعروض العالمي.

وقال بولوك ان غياب التقلبات يعني أن شركات تجارة النفط لن تتمتع بدفعة إضافية مثلما حدث في العامين الماضيين في أعقاب انهيار أسعار النفط في 2014.

وبولوك مسؤول مُخَضرَم عمل سابقا في تجارة النفط لدي «بي.بي». وهو يدير حاليا شركة «ليتاسكو»، إحدى كبريات شركات تجارة النفط والتابعة لعملاق إنتاج النفط «لوك أويل» الروسية منذ 2012.

وقال بولوك «2016 كان جيدا لكنه بات أكثر صعوبة قرب النهاية… هذا ما جعل من الصعب تحقيق أرباح. 2017 يبدو امتدادا لذلك.» وأضاف «من المحتمل أن تشهد نشوء نطاق تداول ضيق جديد ملائم… مع تخفيضات أوبك وتقارب العرض والطلب…من الصعب أن نرى برنت ينزل كثيرا عن 50 دولارا للبرميل ومع النفط الصخري… من الصعب أن نراه يرتفع كثيرا عن 60 دولارا للبرميل.»