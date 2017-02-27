﻿صعود أسعار النفط مع تعزز الثقة في ارتفاع قياسي

لندن – رويترز: ارتفعت أسعار النفط أمس الإثنين في الوقت الذي زادت فيه ثقة المستثمرين في ارتفاع الأسعار إلى مستوى قياسي، لكن احتمال ارتفاع إنتاج النفط الأمريكي بوتيرة أسرع حد من مكاسب الخام.

وفي معاملات قبل الظهر في لندن ارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 55 سنتا إلى 56.54 دولار للبرميل، في حين زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 39 سنتا إلى 54.38 دولار للبرميل.

وقالت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأولية الأمريكية يوم الجمعة الماضي ان مديري الأموال عززوا المراكز المراهِنة على ارتفاع العقود الآجلة والخيارات الخاصة بالخام الأمريكي، في أسبوع حتى 21 فبراير/شباط، لتصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق.

كما زاد المضاربون أيضا رهاناتهم على حدوث موجة صعود للعقود الآجلة لخام برنت إلى مستوى قياسي، في أسبوع حتى 14 فبراير شباط، مع توقعات بصدور بيانات جديدة.

لكن من بين المخاطر مستوى الالتزام باتفاق بين منطقة البلدان المصدرة للبترول «أوبك» ومنتجين آخرين لتقليص إنتاج النفط بنحو 1.8 مليون برميل يوميا. وكان مستوى الالتزام القياسي بالاتفاق من جانب «أوبك» مفاجأة للسوق، بل ان الإمارات والعراق الأقل التزاما تعهدتا بالوصل إلى مستويات الالتزام المطلوبة منهما. وقدرت وكالة الطاقة الدولية نسبة التزام المنظمة عند مستوى قياسي بلغ 90 في المئة في يناير/كانون الثاني. واستنادا إلى المتوسط الذي قدرته رويتر لمسوح الإنتاج يبلغ مستوى الالتزام 88 في المئة.

ومن المقرر أن يظهر مسح لرويترز يغطي إنتاج المنظمة ويصدر في وقت لاحق هذا الأسبوع مستوى الالتزام لشهر فبراير/شباط.

لكن آفاق نجاح اتفاق «أوبك» يخيم عليها رد فعل منتجي النفط الصخري الأمريكي تجاه ارتفاع الأسعار وقدرتهم على زيادة الإنتاج.

وقالت شركة «بيكر أند هيوز» لخدمات الطاقة يوم الجمعة الماضي ان شركات الحفر زادت عدد المنصات النفطية بواقع خمس منصات حفر في الأسبوع المنتهي في 24 فبراير/شباط، ليرتفع إجمالي عدد منصات الحفر إلى 602 منصة، وهو الأكبر منذ أكتوبر/تشرين الأول 2015.