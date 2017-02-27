﻿جني الأرباح يهبط ببورصات الخليج وخسائر في مصر بفعل نتائج الشركات

دبي – رويترز: هبطت أسواق الأسهم في الشرق الأوسط تحت ضغط عمليات بيع لجني الأرباح أمس الإثنين بينما تراجعت البورصة المصرية بفعل نتائج مالية فصلية دون التوقعات.

وانخفض المؤشر الرئيسي للسوق السعودية 1.1 في المئة إلى 6969 نقطة، متراجعا صوب مستوى الدعم الفني عند 6942 نقطة الذي سجله في منتصف فبراير/شباط.

وأغلقت أسهم جميع شركات البتروكيميائيات الأربع عشرة المدرجة على انخفاض مع تراجع سهم «التصنيع الوطنية» 4.8 في المئة، وكان الخاسر الأكبر.

واتسم أداء أسهم البنوك بالضعف، وهبطت جميعها باستثناء سهم واحد. وانخفض سهم بنك «ساب» 4.6 في المئة.

وهوى «صندوق الرياض ريت» العقاري بالحد الأقصى اليومي البالغ عشرة في المئة في تداول كثيف بعدما قفز 9.4 في المئة أمس الأول وهبط مؤشر سوق سوق دبي 0.3 في المئة في تعاملات هزيلة، مع تراجع سهم «إعمار» العقارية، أكبر شركة تطوير عقاري مدرجة، 0.9 في المئة. لكن سهم مجموعة «إعمار مولز» زاد 0.8 في المئة، بعدما أوصى مجلس إدارة الشركة بدفع توزيعات أرباح نقدية بواقع 0.1 درهم للسهم عن 2016 دون تغيير عن 2015. وتراجع المؤشر العام لسوق أبوظبي 0.6 في المئة مع انخفاض السهمين القياديين «الدار» العقارية و»بنك أبوظبي التجاري» 1.6 و2.7 في المئة على الترتيب.

وأغلق مؤشر بورصة قطر مستقرا مع صعود سهم «مصرف قطر الإسلامي» 2.5 في المئة.

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية اثنين في المئة مع انخفاض سهم «غلوبال تليكوم» 3.8 في المئة.

وحققت الشركة صافي ربح في الربع الأخير من العام الماضي بلغ سبعة ملايين دولار، مقابل خسارة صافية قدرها 12 مليون دولار، وهو ما عزته الشركة بشكل رئيسي إلى بنود استثنائية، ومخصصات خفض قيمة معدات، وسعر صرف العملة.

وقال محللون لدى «نعيم للسمسرة» ان النتائج جاءت دون التوقعات نظرا لانخفاض هوامش الأرباح وزيادة حدة المنافسة بالنسبة لوحدتها في الجزائر.

وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات أسواق الأسهم العربية:

في السعودية تراجع المؤشر 1.1 في المئة إلى 6969 نقطة. كما تراجع مؤشر دبي 0.3 في المئة إلى 3633 نقطة. أيضا تراجع مؤشر أبوظبي. بنسبة 0.6 في المئة إلى 4629 نقطة.

وزاد المؤشر القطري 0.02 في المئة إلى 10939 نقطة، بينما تراجع المؤشر الكويتي 0.4 في المئة إلى 6781 نقطة. وانخفض المؤشر العماني 0.2 في المئة إلى 5821 نقطة، في حين استقر المؤشر البحريني عند 1350 نقطة.

وفي مصر نزل المؤشر اثنين في المئة إلى 12024 نقطة.