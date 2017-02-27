﻿السياحة الحلال: ما هو الشيء الأكثر أهمية للسياح المسلمين؟

برلين – د ب أ: المصحف وسجادة الصلاة ومؤشر القبلة ضرورية على قائمة الخدمات الفندقية لعدد متنام من السياح. يريد المزيد من السياح المسلمين التأكد من عدم تجاهل معتقداتهم خلال ابتعادهم عن الديار. قد لا يكون المصطلح على الخريطة بعد، ولكن ما يطلق عليها « السياحة الحلال « مؤهلة لأن تصبح سوقا مزدهرا.

يقول سيد زاد علي شاه، وهو باحث في الاقتصاد الحلال في جامعة إرفورت الألمانية « في العرف الإسلامي يشير الحلال إلى المسموح للمسلمين أكله. ولكن استخدام المصطلح في شؤون أخرى في الحياة اليومية أصبح شائعا على نحو أكبر».

ومن بين الأمثلة التي يضربها الاقتصاد الحلال والموسيقى الحلال. وبالطبع السفر الحلال للسياح الذين يتطلعون للقيام برحلة والاسترخاء في ضوء معرفة أن كل شيء سوف يكون متوافقا مع الشريعة الإسلامية. ولكن كيف يبدو هذا عمليا؟ تحرم الشريعة أكل لحم الخنزير. وهذا ينطبق في الديار وخلال قضاء عطلة في الخارج على حد سواء. ولأكل لحوم الحيوانات الأخرى يجب أن تكون حلال. للطعام تأثيرا كبيرا على ما إذا كانت الرحلة حلال من عدمه. ولكن ماذا أيضا يجب أخذه في الاعتبار؟ يجب إزالة الكحوليات من ثلاجة الغرفة. هل هناك أشياء أخرى يجب أن تشملها الغرفة؟ ويقول سامي حمد، وهو مسؤول المبيعات الحكومية في فندق أدلون كمبنسكي في برلين «نعم، المصحف وسجادة الصلاة ومؤشر القبلة أو بوصلة».

يمكن لأي فندق في العالم تلبية احتياجات النزلاء المسلمين بلمسات إضافية بسيطة. ولكن الفنادق المتخصصة في السياحة الحلال تمضي إلى أبعد من ذلك. فعلى سبيل المثال تفرض حظرا على الكحوليات في المبنى بأكمله، وتنشئ مصليات للرجال والنساء، أو تحدد مواعيد للصلاة للجنسين. وهذا ينطبق على السباحة أيضا. ويقول أوفوك ساجين وهو مسلم من موقع «حلال بوكينغ « الإلكتروني «حمامات السباحة والمنتجعات الصحية وينابيع المياه المعدنية غالبا ما تضم مناطق منفصلة للنساء والرجال، أو ألواح الخصوصية … وفي حال عدم توفر هذا، ترتدي النساء البوركيني». ويتوقع من الرجال ارتداء سراويل سباحة تصل لحد الركبتين. إذا هل بدأ المسلمون فجأة في القيام بمزيد من الرحلات السياحية؟ يوضح الباحث شاه أن عدد السياح المسلمين بدأ في التزايد في أوائل تسعينيات القرن الماضي نتيجة للرخاء والثروة الحديثين التي صاحبت ازدهار صناعة النفط في بعض الدول. ويأتي أغلب السياح من دول الخليج وتركيا وإيران وباكستان وماليزيا وإندونيسيا. ولكن بالطبع هناك الكثير من المسلمين يأتون من أوروبا وأمريكا الشمالية. وتفيد وكالة «حلال» للتصنيف أن المقاصد السياحية الأكثر شعبية للمسلمين هي ماليزيا والإمارات وتركيا. ومن أجل عطلة شاطئية، فإن تركيا هي أبرز خيار.

ويوافق أوفوك ساجين على هذا، ويصف أنطاليا التركية بأنها « أكثر منطقة شاطئية حلال في العالم». والدول غير المسلمة الأكثر شعبية هي سنغافورة وتايلاند وبريطانيا.

ويمكن للنزلاء المسلمين حجز غرف فندقية حلال عبر وكيل سفر أو عبر الإنترنت. وهناك 300 فندق للاختيار من بينها عبر المواقع الإلكترونية مثل «حلال بوكِنغ دوت كوم» حيث تدرج أكثر الملامح المهمة للزوار المسلمين. ولا يوجد تصنيف ولكن يمكن للمستخدمين معرفة إلى أي مدى المنشأة حلال.

ويقول ساجين « حلال كلمة قوية»، ولكن التصنيف لن يكون عادلا نظرا لأن نزلاء مختلفين لديهم توقعات مختلفة عن المقصود بالحلال. جدير بالذكر أن المسلمين ليسوا الوحيدين الذين يثمنون الفنادق الحلال، إذ يقول «لقد قابلت غير مسلمين يودون حقا الإقامة في هذه الفنادق … فهم يثمنون المناخ الهادئ والصديق للعائلة والأطفال والحظر المفروض على الكحوليات».