﻿«مون لايت» يقتنص أوسكار أفضل فيلم من «لا لا لاند»

لندن – «القدس العربي»: لم يكن حفل توزيع جوائز الأوسكار للعام الحالي حفلا بالبريق المعهود لهذه الحفلات، التي تضم الأكبر والألمع من بين نجوم هوليوود وأساطينها، فقد خيم عليه حرج بسبب خطأ عند إعلان الفيلم الفائز بالجائزة.

كما طغى على الحفل الطابع السياسي والنقد اللاذع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وكادت جميع النكات والدعابات التي ألقيت في الأمسية التي عقدت في لوس أنجليس أن تكون منصبة حول السخرية من ترامب وسياساته.

وفاز هذا العام فيلم «ضوء القمر» للمخرج باري جينكينز، الذي تدور أحداثه حول رحلة صبي أمريكي أسود لاكتشاف ميوله الجنسية، والتصدي لمن يتنمرون ضده، بجائزة أوسكار لأفضل فيلم، متفوقا على فيلم «لا لا لاند» لداميان شازيل، الذي كان الأكثر ترجيحا للفوز بالجائزة.

وفي موقف تسبب في الكثير من الحرج والارتباك، جاء فوز (مون لايت) «ضوء القمر» بعد الإعلان عن حصول «لالا لاند» على جائزة أفضل فيلم، وصعود أفراد طاقمه إلى خشبة المسرح، في خطأ غير مسبوق في تاريخ جوائز الأوسكار، التي تمنحها أكاديمية فنون وعلوم السينما الأمريكية .وأعلن مقدما الجائزة، الممثلان المخضرمان وارن بيتي وفاي دوناواي، في البداية أن فيلم «لا لا لاند» هو الذي توج بأكبر جوائز الليلة. واعتلى فريق عمل «لا لا لاند» خشبة المسرح لاستلام الجائزة، وإلقاء كلمات الشكر، ليفاجأ الجميع بقول بيتي إنه أُعطي مظروفا خطأ. وحاول بيتي إيضاح الالتباس قائلا «أود أن أقول لكم ماذا حدث. فتحت المظروف وكان مكتوبا فيه «إيما ستون.. «لا لا لاند». وفي حرج واضح وبضحكة عصبية قال بيتي «لهذا نظرت إلى فاي ولكم طويلا. لم أكن أحاول أن أكون ظريفا». وكانت دوناواي هي التي أعلنت فوز فيلم (لا لا لاند) بالخطأ. وكما هو متوقع طغى هذا الخطأ المحرج على التغطية الصحافية للحفل، كما حفلت به وسائل التواصل الاجتماعي. خطأ سرق كثيرا من رونق الجوائز ذاتها، ومن تناول الأفلام الفائزة بالتحليل والنقد.

ويبدو أن الأوسكار هذا العام أرادت أن تبعد عن نفسها تهمة أنها «بيضاء ناصعة البياض»، تلك التهمة التي أرقت الأكاديمية المانحة للجائزة طويلا العام الماضي.

جاء الكثير من الأفلام المرشحة للجائزة في فئاتها المختلفة محملة برسائل مناهضة للعنصرية، وجاء العديد من الترشيحات لممثلين من أصول عرقية غير بيضاء.

حفل الأوسكار في كثير من الأحيان هو محاولة من صناعة السينما الأمريكية أن تنفي عن نفسها اتهامات بعينها، أو أن تروج لنفسها صورة بعينها، والرسالة الرائجة حاليا هي التعددية والتسامح وقبول الآخر في ظل وجود رئيس لا يبدو أن سياساته تنسجم مع أجواء هوليوود، التي هي خليط من الدعاية والتجارة والترويج للذات.

وطغى الطابع السياسي على الحفل منذ بداياته، فقد اتخذ مقدم الحفل الإعلامي والممثل جيمي كيمل من ترامب مادة للسخرية والتندر، وراح يتهكم على اضطراب المشهد السياسي في الولايات المتحدة والعالم منذ وصوله إلى البيت الأبيض.

وبدا كيمل وكأنه يرسل تغريدة إلى ترامب يقول فيها إن الممثلة الشهيرة ميريل ستريب من الحاضرين في الحفل. وكانت ستريب قد انتقدت ترامب فوق خشبة المسرح في حفل توزيع جوائز غولدن غلوب في كانون الثاني/ يناير الماضي، ما دفع ترامب إلى إرسال تغريدة وصفها فيها بأنها «واحدة من أكثر الممثلات المبالغ في تقديرهن في هوليوود.»

كل هذا التسييس الذي أحاط بالحفل وأجوائه أفقد الجوائز الكثير من الزخم. وعلى الرغم من هذا جاءت الجوائز منصفة ومستحقة لحد كبير للأفلام المرشحة في الفئات المختلفة.

ومع إقرارنا بالطابع المؤدلج السياسي لجائزة أفضل فيلم في كثير من الأحيان، نرى أن فوز «ضوء القمر» بالجائزة جاء مستحقا بقدر كبير، رغم مخالفته للتوقعات. الفيلم، المقتبس عن مسرحية «في ضوء القمر يبدو الصبية السود زرقا» لتاريل ألفين مكارني، يتبع قصة نضج شايورن، الصبي الأسود الذي يأتي من بيئة فقيرة لأم مدمنة على المخدرات، واشتداد عوده ومحاولة فهمه وتقبله لميوله الجنسية المثلية التي ووجه بسببها بالكثير من سوء المعاملة.

يزخر الفيلم بأداء تمثيلي مقنع ومؤثر من الممثلين الثلاثة الذين لعبوا دور شايرون في مراحله المختلفة. كما أن سيناريو الفيلم جاء محكما متزنا لا يغرق في البكائيات والميلودراما، على الرغم مما تعرض له شايرون من أذى نفسي وجسدي، وإضافة إلى الجائزة الكبرى، فاز «ضوء القمر» بجائزتين أخريين، هما أفضل ممثل في دور مساعد التي فاز بها ماهر شلا، الذي يلعب دور رجل كان عونا لشايرون في طفولته وقدوة له. وحصل الفيلم أيضا على جائزة أفضل سيناريو مقتبس عن أصل أدبي، التي فاز بها جينكينز، الذي كتب سيناريو الفيلم وأخرجه.

وفاز فيلم «القبعات البيضاء» بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم وثائقي قصير. ويصور الفيلم الجهد الكبير والدور بالغ الإنسانية والحساسية الذي يقوم به أصحاب القبعات البيضاء (الدفاع المدني السوري) في عمليات إنقاذ المدنيين وحمايتهم في ظل ظروف أقل ما يقال عنها إنها بالغة الصعوبة. في الفيلم يوثق، خالد الخطيب، وهو مسعف صور بكاميرته الهجمات المروعة التي يتعرض لها المدنيون السوريون، عمليات الإنقاذ بالغة الخطورة التي يقوم بها أصحاب القبعات البيضاء.

ويجدر بنا القول إن الخطيب لم يتمكن من حضور حفل توزيع جوائز الأوسكار بسبب إلغاء جواز سفره، على الرغم من حصوله على التأشيرة مسبقاً لحضور الحفل.

وحصد فيلم «مانشستر على البحر» لكينيث لونرغان عن جدارة على جائزتين رئيسيتين، هما جائزة أفضل ممثل وأفضل سيناريو أصلي. فاز كيسي أفليك بجائزة أفضل ممثل في الفيلم، الذي يجسد فيه شخصية لي، الذي فجع فجيعة هدت كيانه تماما، فصهر الألم ليصبح على شاكلته، فقد استحال ألما مجسدا يسير على قدمين. وحصل لونرغان على جائزة أفضل سيناريو أصلي عن الفيل، وهو سيناريو محكم كتب بإنسانية وإحساس بالغين دون إغراق في العاطفة.

أما الفيلم الذي فاز بنصيب الأسد من الجوائز فهو «لالا لاند» لداميان شازيل. إنه الفيلم الذي يثير فينا قدرا كبيرا من الحب للسينما. نشاهد «لالا لاند» فنشعر بقدر جارف من الحنين لهوليوود في عصرها الذهبي، خاصة للأفلام الاستعراضية الغنائية (الميوزيكال) التي يحتفي بها الفيلم. إنه فيلم تمتزج فيه البهجة والألوان والشجن والحنين. فيلم يحتفي بالحلم والحالمين، الحلم الذي يسكن جوهر السينما.

حصل شازيل، 32 عاما، على جائزة أفضل مخرج، ليصبح أصغر مخرج ينال الجائزة في تاريخ الأوسكار. كما نالت إيما ستون جائزة أفضل ممثلة عن دورها في الفيلم، الذي جسدت فيه شخصية ميا، العاشقة والممثلة الناشئة الطامحة للشهرة. وفي فيلم يحتفي بالموسيقى والاستعراض، لعبت الموسيقى والأغاني دورا بارزا، وفاز المؤلف الموسيقى جاستين هوروفيتز عنه بجائزتي أفضل موسيقى تصويرية وأفضل أغنية.