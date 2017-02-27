﻿إسرائيل تهاجم مواقع المقاومة في غزة وتصيب أربعة مواطنين… وحماس ترد: لا يمكن فرض معادلات على المقاومة

غزة ـ «القدس العربي»: تعرضت مناطق متفرقة في قطاع غزة لغارات جوية نفذتها مقاتلات حربية إسرائيلية، ردا على إطلاق نشطاء من قطاع غزة، صاروخا سقط في أحدى مناطق النقب الغربي. وأسفر العدوان الاسرائيلي الجديد عن إصابة أربعة فلسطينيين بجروح، في وقت أعلنت فيه وزارة الداخلية في القطاع، عن تنفيذ مناورات إخلاء للمدارس، في إطار الاستعدادات لحدوث أي طارئ. واستهدفت المقاتلات الحربية الإسرائيلية مواقع للمقاومة الفلسطينية غرب مخيم النصيرات وسط القطاع. وقال شهود عيان إن طائرات إسرائيلية استهدفت موقع المقاومة في مخيم النصيرات بعدة صواريخ، وأحدثت أصوات الانفجارات المدوية حالة هلع كبيرة وأضرارا مادية.

وفي قصف آخر استهدفت قوات الاحتلال نقطة عسكرية للمقاومة، تقع إلى الشرق من مدينة رفح جنوب القطاع. وأغارت الطائرات الحربية كذلك على «موقع حطين» التابع لسرايا القدس، الجناح المسلح لحركة الجهاد الإسلامي شمال غزة.

وذكرت مصادر محلية أن عدد الغارات زاد عن 15 غارة وطالت مناطق متفرقة من القطاع. وجاء القصف بعدما أعلن مصدر عسكري إسرائيلي أن صاروخا أطلق فجر أمس الاثنين، وسقط في منطقة مفتوحة في نطاق مجلس مستوطنات «شاعر هنيغيف» المحاذي للقطاع. وسقط الصاروخ دون تفعيل صفارات الإنذار ، وهرعت قوات الأمن للمكان.

ولم يتبنَ أي تنظيم مسؤولية إطلاق الصاروخ.

وفي السياق أعلنت حركة حماس أنها لن تقبل بفرض أي معادلات جديدة على المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة «مهما كان الثمن». وقال فوزي برهوم المتحدث باسم الحركة في تصريح صحافي عقب شن الغارات الجوية «إن استمرار استهداف مواقع المقاومة والمنشآت والممتلكات وتعمد تفجير الأوضاع في القطاع لا يمكن السماح به». وحمل إسرائيل المسؤولية الكاملة عن استمرار التصعيد الذي وصفه بـ»الخطير».

يشار إلى أن إسرائيل أعلنت في الأسبوع الماضي، عن تعرض مناطق النقب لصاروخين، أطلقا من سيناء المصرية، وسقطا قي منطقة مجلس مستوطنات «أشكول»، وقبلها تعرضت مدينة إيلات على البحر الأحمر لأربعة صواريخ أيضا من مناطق سيناء. وفي المرة الأخيرة التي أعلنت فيها إسرائيل عن تعرضها لإطلاق صاروخ من جهة غزة قبل ثلاثة أسابيع، ردت بسلسلة غارات جوية استهدفت أكثر من عشرة مواقع للجناح المسلح لحركة حماس. وأدت تلك الغارات إلى إحداث أضرار مادية في المواقع المستهدفة، وإصابة ثلاثة أشخاص بجروح.

ويعيش قطاع غزة في حالة تهدئة منذ صيف عام 2014، أبرمت بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل برعاية مصرية، وتنص على وقف الهجمات المتبادلة.

وفي سياق متصل نفذ جهاز الدفاع المدني في قطاع غزة مناورات إخلاء في ثلاث مدارس، تقع وسط قطاع غزة، جرى خلالها تدريب المعلمين والطلبة على كيفية التعامل في الأزمات والحوادث الطارئة.

وتخلل المناورة تدريب عملي على مهارات وأساليب الوقاية والسلامة والإسعافات الأولية وطرق إخماد الحرائق، إضافة لكيفية اتخاذ الإجراءات الصحيحة في عملية الإخلاء الآمن أثناء الظروف الطارئة. وأكد بيان لوزارة الداخلية أن هذه المناورات جاءت كـ «محاكاة ميدانية لأي ظرف طارىء، ضمن مشروع تعزيز جهوزية المدارس».