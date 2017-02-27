﻿المغرب.. سبعة سجناء ينجحون في الفرار إثر تظاهرهم بالشجار

الرباط – «القدس العربي»: تمكن سبعة سجناء مغاربة، مساء يوم اول امس الأحد من الفرار من سجن مدينة سلا القريبة من الرباط تم فيما بعد اعتقال احدهم. وقالت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في المغرب، في بيان لها امس الاثنين 27، إن عملية «الفرار الجماعية تمت في حوالي الساعة التاسعة والربع من مساء (اول) أمس (الأحد)».

وأضافت أن «المعتقلين تمكنوا من الفرار بعدما اختلقوا شجاراً فيما بينهم لدفع أحد موظفي الحراسة للتدخل، قبل أن يعتدوا عليه ويأخذوا منه المفاتيح (الخاصة بالسجن)، كما اعتدوا على موظفين آخرين للتمكن من الاستيلاء على باقي المفاتيح بما يمكنهم من الفرار».

وأوضحت المندوبية أنه «تم نقل هؤلاء الموظفين بصفة استعجالية إلى المستشفى، منهم موظف في حالة حرجة، لتلقي العلاجات الضرورية، فيما تم القبض على واحد من النزلاء الفارين، والبحث لا يزال جارياً عن السجناء الآخرين» وأنه تم تكليف لجنة تفتيش بإجراء بحث إداري من أجل معرفة أسباب وملابساته حادث هروب السجناء، وإخبار النيابة العامة من أجل فتح بحث قضائي.