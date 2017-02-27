﻿الرئيس عباس: فلسطين هي الاختبار الأكبر.. والحلول المؤقتة لقضيتنا أو محاولة دمجها في إطار إقليمي لا تخدم السلام

رام الله – «القدس العربي»: قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، إن فلسطين سـتبقى الاختبار الأكبر أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحـدة، وإن نجاحه فيها سيحدد مدى ديمومة منظومة حقوق الإنسان في العالم أجمع. وأكد في كلمة أمام المجلس حقوق في دورته الرابعة والثلاثين المنعقدة في جنيف، أن فلسطين حقيقة واقعة وذات جذور أصيلة في النظام الدولي ومن غير المجدي لمصلحة السلام والعدالة أن يتحدث البعض عن حلول مؤقتة وعن دولة واحدة، أو محاولات دمجها في إطار إقليمي كما تسعى لذلك الحكومة الإسرائيلية الحالية، أو التراجع عن الإنجازات التي تحققت.

ودعا الدول التي اعترفت بإسرائيل وتؤمن بحل الدولتين أن تدافع عن هذا الحل وتدعمه، بالاعتراف بدولة فلسطين، حماية له أمام مخاطر التراجع عنه والتهرب منه. وعبر عن استعداده للعمل بإيجابية مع جميع دول العالم بمن فيهم الإدارة الأميركية برئاسة دونالد ترامب، لتحقيق السلام على أساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، وبما يضمن تحقيق حلّ الدولتين تعيشان جنباً إلى جنب في حسن جوار وطبقاً لحدود عام 1967، الأمر الذي سيعزز السلام والاستقرار في العالم.

وحذر من مغبة قيام أي طرف بخطوات تساهم في ترسيخ الاحتلال الإسرائيلي لأرض دولة فلسطين بما فيها تشجيع الاستيطان أو السكوت عن انتهاك المقدسات، أو نقل سفارة أي دولة كانت إلى القدس؛ فالقدس الشرقية أرضٌ محتلةٌ وهي عاصمة دولة فلسطين، مؤكدا رفض استخدام الدين في الحلول السياسية.

ودعا المفوض السامي لحقوق الإنسان لاستكمال الإعداد لقاعدة بيانات بالشركات التي تنتهك القانون الدولي كما تم اعتماده سابقاً وأهمية تعزيز آليات رقابة المجلس لوضع حقوق الإنسان في فلسطين، وتقويتها من خلال المشاركة في أعمال البند السابع كبند ثابت على أجندة المجلس، الأمر الذي يتسق مع المسؤولية التاريخية للأمم المتحدة تجاه القضية الفلسطينية إلى أن تحل بجميع جوانبها.

وثمن دور مجلس حقوق الإنسان في الدفاع عن حقوق الإنسان والحفاظ على رفعة المبادئ التي أنشئ من أجلها هذا المجلس. كما وضع المجلس في صورة واقع حقوق الإنسان في دولة فلسطين المحتلة وقال: إن إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال تنتهك أحكام الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وتضع نفسها فوق القانون الدولي، وتضرب عرض الحائط بميثاق الأمم المتحدة واتفاقية جنيف الرابعة.

ودعا الرئيس عباس الأمم المتحدة وهيئاتها وأعضاءها خاصة مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياتها كافة، في ظل الواقع بالغ الخطورة الذي يشهد تصعيداً خطيراً في انتهاك حقوق الإنسان الفلسطيني بشكل ممنهج وواسع النطاق، من قبل إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال.

وجدد المطالبة بإيجاد نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني يضع حداً لانتهاك حقوقه الأساسية إلى جانب وضع آلية ملزمة وجدول زمني واضح ومحدد، لإنهاء الاحتلال وإزالة آثاره كافة بما فيها الجدار والمستوطنات وبما يفضي لتحقيق الاستقلال لدولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 لتعيش بأمن وسلام واستقرار جنباً إلى جنب مع إسرائيل.

وشدد على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2334 بأسرع وقت ممكن لتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته وقطع الطريق على تكريس واقع الدولة الواحدة بنظامين، وهذا يعني نظام الأبرتهايد الذي يعتبر المصدر الأول للتحريض والعنف.

وتطرق الرئيس عباس إلى الوضع الداخلي حيث أكد مواصلة العمل على تعزيز بناء المؤسسات الوطنية على أساس سيادة القانون، والنهوض بالاقتصاد الفلسطيني والدفع باتجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المجالات كافة؛ إلى جانب العمل على مساعدة أهلنا من اللاجئين في سوريا ولبنان من أجل الصمود والبقاء والابتعاد عن الصراعات في أماكن وجودهم.

وأعلن عن تقديم التقرير الأول لإزالة جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعروف باسم سيداو في الثامن من مارس/ آذار المقبل تقديراً لدور المرأة الفلسطينية وتضحياتها في الصمود والبناء ولترسيخ دولة القانون، ومواءمة التشريعات الوطنية مع قواعد القانون الدولي وفاءً لما وقعناه من معاهدات دولية.