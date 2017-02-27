﻿الفصائل توجه رسالة للسيسي تدعوه لـ «تذليل» معاناة مسافري غزة على الحواجز الأمنية

غزة ـ «القدس العربي»: طالبت القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بإعطاء التوجيهات اللازمة لـ «تذليل العقبات» أمام سكان قطاع غزة، خلال سفرهم من وإلى قطاع غزة، من خلال معبر رفح، الذي يعمل بشكل استثنائي.

ووجهت الفصائل التحية والشكر للرئيس المصري، على جهوده المبذولة في خدمة القضية الفلسطينية. وثمنت «الدور التاريخي» لمصر على مدار تاريخ نضال الشعب الفلسطيني، التي قالت إنه «امتزجت بها دماء الشعبين، تأكيداً على أن قضيتنا تحتل مكانة مرموقة وأهمية استراتيجية لدى مصر وشعبها العظيم، خاصة». كذلك ثمنت الفصائل موقف مصر من أجل إنهاء الانقسام، واستعادة الوحدة وإنجاز المصالحة.

وقدرت القوى قرارات الرئيس المصري المستمرة في التخفيف عن أبناء القطاع في ظل الحصار المفروض، والأوضاع الصعبة، التي توجت بالإجراءات الأخيرة من فتح المعبر وإدخال بعض السلع الأساسية.

غير أن القوى الوطنية والإسلامية أنهت الرسالة بالطلب من الرئيس السيسي «إعطاء التوجيهات اللازمة لتذليل كل العقبات أمام مواطني القطاع أثناء سفرهم من وإلى القطاع جراء ما يتعرضون له من مضايقات». وأوضحت أن مسافري غزة يعانون أثناء التفتيش على الحواجز والانتظار لساعات طويلة، الأمر الذي يتسبب في معاناة كبيرة لهم. وأكدت أن هذا يستدعي العمل على التخفيف من متاعب ومشقة السفر، خاصة وأن الكثير منهم من المرضى وكبار السن، معلنة في ذات الوقت تفهمها لـ «الاحتياجات الأمنية لمصر».

يشار إلى أن السلطات المصرية تغلق معبر رفح منذ أكثر من ثلاث سنوات ونصف، ولا تعيد فتحه إلا لأيام معدودة. ومؤخرا شرعت بإدخال تسهيلات على عمليات الفتح، تمثلت في تقليص أيام الإغلاق، ولوحظ أن مصر سمحت في كثير من الأوقات بفتح المعبر مرتين في الشهر، لمدة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أيام في المرة الواحدة، خلافا لما كان الوضع عليه سابقا، بفتح المعبر مرة واحدة كل ثلاثة أشهر، ليومين أو ثلاثة على أبعد تقدير.

وشملت عمليات فتح المعبر الجديدة سماح مصر بإدخال العديد من السلع منها القمح ومواد البناء والسيارات والدهانات والأسماك إلى القطاع، على خلاف ما كان الوضع قائما عليه سابقا.

وجاءت خطوات مصر بتخفيف الإجراءات تجاه غزة، عقب استضافة مصر للعديد من المؤتمرات التي شارك فيها ممثلون عن القطاع، ودعت جميعها لفتح المعبر بشكل كامل، وإقامة منطقة تجارية حرة، تلاها قيام مصر باستضافة وفود من حركة حماس، كان أبرزها زيارة نائب رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، بعد قطيعة دامت طوال الفترة الماضية التي تلت عزل الرئيس السابق محمد مرسي.

غير أنه رغم التسهيلات المصرية، إلا أنها لم تشمل إنهاء معاناة المسافرين خلال اجتياز الحواجز الأمنية لقوات الأمن المصرية في مناطق سيناء.

ويقول مسافرون عادوا إلى غزة مؤخرا، إن قطع الطريق من معبر رفح من الجهة المصرية لمدينة القاهرة التي تبعد نحو 450 كيلو مترا، تحتاج إلى أكثر من 15 ساعة، في حين يضطر الكثير من المسافرين للمبيت في السيارات التي تقلهم أمام الحواجز الأمنية، عند دخول «حظر التجول» الذي يفرض ليلا على مناطق سيناء.