﻿السودان: فشل مستمرفي معالجة أزمة الكهرباء

الخرطوم ـ «القدس العربي»: انقطع التيارالكهربائي في السودان، أمس، لأكثر من عشر ساعات، ما أحدث ارتباكات كبيرة للمواطنين الذين تعطلت مصالحهم تماماً طوال اليوم.

وأعلن المركز القومي للتحكم في الشبكة القومية للكهرباء، عن «إطفاء كامل في الشبكة القومية».

وقال في تعميم إن السبب هو «فقدان أجهزة تحكم بعض الوحدات للتيار المباشر وخروجها بنظام الحماية الآلي». وأشار إلى «تشغيل محطات التوليد المائي والحراري الأمر الذي يعني عودة الخدمة في العاصمة دون الولايات».

ويعاني المواطنون في السودان من انقطاع في التيار الكهربائي يصل لأكثر من ثماني ساعات في اليوم، وظلت الشركة السودانية لنقل الكهرباء تعلن برمجة يومية للانقطاعات بسبب الصيانة الدورية.

ويقول الطاهر بكري، عضو الجنة القومية لشؤون المستهلكين، ورئيس لجنة التوعية والإعلام، إن انقطاع التيار الكهربائي أصبح يشكل هاجسا للمواطنين، خاصة في فصل الصيف.

ورأى أن الأمر يحتاج لضغط شعبي وإعلامي لمعرفة الحقيقة وإخراج الشعب من دوامة العذاب التي يعيش فيها يوميا.

وتندر السودانيون في وسائل التواصل الاجتماعي من هذه الانقطاعات، وصبوا غضبهم على الحكومة واعتبروا أنها لا تحترم المواطن ولا تنشر الحقيقة حول قضية الكهرباء.

وزادت ولاية الخرطوم تعريفة المياه في شباط/ فبراير 2016 بنسبة 100٪ وتؤثر هذه الزيادة على شراء الكهرباء، لأن شركة الكهرباء تشترط دفع رسوم (هيئة) المياه مسبقا للحصول على التيار الكهربائي.

وافتتح الرئيس السوداني، عمر البشير، قبل شهرين، مشروع بداية إنتاج الكهرباء في سدي أعالي عطبرة وستيت في الشرق. وأعلن وزير الموارد المائية والري والكهرباء، معتز موسى، أن الوحدة الأولى بالمشروع تعمل بكفاءة عالية في إنتاج الكهرباء ضمن الشبكة القومية وذلك بإنتاج 80 ميغاواط.

وكان البشير افتتح العام الماضي محطة أم دباكر للتوليد الحراري في مدينة كوستي، وتبلغ سعتها 500 ميغاواط، وتعدُّ أكبر محطة توليد كهربائي من الطاقة الحرارية، وتبلغ تكلفة المحطة 457 مليون دولار، لكن افتتاح المحطة لم يغيّر واقع الحال.

كذلك افتتح في عام 2009، سدا مرويا بكلفة تجاوزت ملياري دولار، وأكد أنه سينتج كهرباء تكفي كل السودان، غير أن وزير الكهرباء أقر أمام البرلمان في كانون الأول/ ديسمبر من العام الماضي، بعجز يصل إلى650 ميغاواط ينبىء بنقص كبير في الصيف.