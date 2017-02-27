﻿فتح تدين مؤتمر إسطنبول «الانشقاقي»وتعتبره ضربا لمكانة منظمة التحرير

رام الله – «القدس العربي»: واصلت حركة فتح هجومها على مؤتمر اسطنبول لفلسطينيي الشتات. وأدانت بشدة ما أطلق عليه «مؤتمر فلسطينيي الخارج» الذي عقد مؤخراً في مدينة إسطنبول التركية، وكل ما صدر عنه من مواقف وبيانات وقرارات. وأكدت أن «عقد هذا المؤتمر في هذا التوقيت وهذه الكيفية هو خدمة لحكومة اليمين المتطرف الإسرائيلي بزعامة بنيامين نتنياهو، وكل أولئك الساعين الى تصفية القضية الفلسطينية في هذه المرحلة التاريخية العصيبة التي تمر بها الأمة العربية.»

واعتبرت فتح في بيان صدر عنها «أن عقد هذا المؤتمر الانشقاقي ما هو الا استمرارا لنهج الانقسام الذي تقوده حركة حماس وتكرسه وتريد تعميمه اليوم على الساحة الفلسطينية والشعب الفلسطيني في مختلف أماكن وجوده، وهو محاولة للالتفاف وضرب مكانة منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني وضامن لهويته وإنجازاته الوطنية، مذكرة أن حماس والأطراف المتورطة معها في عقد هذا المؤتمر إنما هي بالأساس قد طرحت نفسها منذ البداية لتكون بديلا عن المنظمة، وذلك في تساوق مشبوه مع المخططات الإسرائيلية المتواصلة لتصفية الكيانية الوطنية الفلسطينية المتمثلة بمنظمة التحرير».

وقارنت بين عقد هذا المؤتمر والمؤتمرات الشبيهة التي ترعاها قوى إقليمية لتفتيت الأمة العربية وشعوبها وتمزيقها، ولا تفسير لعقد مؤتمر «إسطنبول» إلا هذا التفسير. وأضافت:» أن من يتباكى اليوم على الهوية الوطنية في مؤتمر اسطنبول هو ذاته لا يؤمن بها ولا يؤمن بالقرار الوطني الفلسطيني المستقل الذي دفعنا من أجله كل التضحيات، لأن هذه الجهات هي جزء من الحركة العالمية لجماعة الإخوان المسلمين التي لا تؤمن بالوطن أو بالوطنية، مذكرة بأن «من أعاد هذه الهوية وأعاد صياغتها على أسس وطنية كفاحية هي منظمة التحرير الفلسطينية وفصائلها وفي مقدمتهم حركة فتح صاحبة الرصاصة الأولى ومطلقة الثورة الفلسطينية الحديثة.»

وقالت «إن من يتسترون اليوم وراء الحرص على حق العودة المقدس إنما هم في تحركهم الانشقاقي الإنفصالي يسهمون بتصفية هذا الحق وكافة الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، ويسهمون في تصفية القضية الفلسطينية برمتها.»

وأكدت أن للشعب الفلسطيني عنواناً واحداً وممثلا وحيدا هي منظمة التحرير الفلسطينية وقيادتها الوطنية الشرعية ممثلة بالرئيس محمود عباس (أبو مازن) وأن الطريق لإصلاح المنظمة وإنهاء الانقسام لن يتم إلا عبر الحوار الوطني الداخلي برعاية عربية، ولن يتم من خلال عقد مؤتمرات انشقاقية من شأنها تعميم حالة الانقسام على الكل الفلسطيني.

وأعلنت أنها ومن موقع المسؤولية الوطنية التاريخية، ومن موقع الحرص على مصالح الشعب الفلسطيني العليا ووحدته الوطنية المقدسة، ستواجه بحزم وبقوة كل محاولات المس بمكانة منظمة التحرير باعتبارها ممثلا شرعياً ووحيدا للشعب الفلسطيني، وكل محاولات شق الصف الوطني تحت أي عنوان أو مبرر جاء. وبالمقابل فإن يد فتح ممدودة دائماً ومن منطلق الحرص على الوحدة الوطنية مع الفصائل والقوى الفلسطينية بهدف إنهاء الانقسام الى الأبد.

أما على الصعيد الفلسطيني الدولي فقالت الخارجية الفلسطينية إن سلطات الاحتلال بدأت تطبيق ما يسمى بـ (قانون التسوية) ليس فقط على آلاف الوحدات الاستيطانية التي اقيمت على أراضٍ فلسطينية خاصة، بل تجاوزت ذلك لتبدأ بتطبيقه عمليا على الأراضي الفلسطينية الخاصة التي استولى عليها المستوطنون بالقوة وقاموا بزراعتها، علما بأن هذا القانون الاستعماري التوسعي يتيح لسلطات الاحتلال مصادرة ما يقارب 8,000 دونم بشكل فوري، وذلك حسب معطيات نشرتها حركة السلام الآن الإسرائيلية.

واعتبرت أن طلب النيابة العامة الاسرائيلية من المحكمة العليا، إمهالها فترة من الوقت لدراسة آثار قانون التسوية على الأراضي الفلسطينية التي يزرعها المستوطنون قرب مستوطنة شيلو هو خطوة استعمارية تصعيدية تتجاوز نصوص قانون التسوية نفسه.

وأدانت الإجراء الاسرائيلي «غير القانوني وغير الشرعي»، وأكدت أن تطبيقه بهذا الأسلوب، يشكل بداية فعلية لفرض القانون الإسرائيلي على الأرض الفلسطينية المحتلة، كما يشجع الجمعيات الاستيطانية المتطرفة والمستوطنين على التمادي في السيطرة على مزيد من الأرض الفلسطينية تحت غطاء هذا القانون الاستعماري التوسعي. ورأت أن مرور هذا القانون في ظل غياب موقف دولي حاسم ورادع، هو ما يطلق يد سلطات الاحتلال لابتلاع المزيد من الأرض الفلسطينية، سواء أكانت عامة أو خاصة، الأمر الذي يستدعي وأكثر من أي وقت مضى تحركاً دولياً عاجلاً في مجلس الأمن الدولي لاعتماد آليات ملزمة لتطبيق القرار الأممي 2334.