﻿ترحيب دولي بقرار المغرب سحب قواته بشكل أحادي من منطقة الكركرات

الرباط – «القدس العربي»: رحب عدد من العواصم العالمية بقرار المغرب سحب قواته احادي الجانب من منطقة الكركرات على حدوده مع موريتانيا لتجنب اية مواجهة مسلحة مع جبهة البوليساريو التي لم تعلن عن انسحاب قواتها من المنطقة.

وأشادت الولايات المتحدة الأمريكية، بإعلان المغرب انسحاباً أحادي الجانب من منطقة الكركرات بالصحراء المغربية، دعماً لطلب الأمين العام للأمم المتحدة وقال بلاغ للسفارة الأمريكية بالرباط، بأخذ العلم بالتصريح الذي صدر يوم السبت عن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الوضعية في منطقة الكركرات.

وصرح الناطق باسم وزارة الخارجية الفرنسية، رومان نادال، بأن فرنسا تدعو الأطراف كافة إلى التصرف بمسؤولية ، وأن تسحب بدون شروط العناصر المسلحة المتواجدة بالمنطقة، طبقاً لاتفاقيات إطلاق النار.

وأشار المسؤول الفرنسي إلى أن بلاده تجدد دعمها للبحث عن حل عادل ودائم ومقبول من الأطراف لقضية الصحراء، تحت إشراف الأمم المتحدة، طبقاً لقرارات مجلس الأمن، وتعتبر أن مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 ، تشكل «قاعدة جدية وذات مصداقية» لتسوية هذا النزاع.

ورحبت الحكومة الاسبانية بقرار المغرب، وأوضحت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الاسبانية أن مدريد دعت الأطراف الأخرى للقيام، وبـ«طريقة فورية»، إلى حسب العناصر كافة من المنطقة المعنية استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة. وقام المغرب، ابتداء من الأحد، بانسحاب أحادي الجانب من المنطقة المذكورة «بهدف احترام وتطبيق طلب الأمين العام بشكل فوري» وقال انه سيقوم بـ»انسحاب أحادي الجانب من المنطقة» بعد التصريح الصادر، يوم السبت 25 شباط/ فبراير الجاري، عن المتحدث باسم الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة بشأن الوضعية الخطيرة في منطقة الكركارات.

وسجل المغرب توصيات وتقييمات الأمين العام، المنسجمة مع الشرعية الدولية، التي أتت على إثر الاتصال الهاتفي الذي أجراه الملك محمد السادس، مع أنطونيو غيتيريس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة يوم الجمعة الماضي وانه يأمل أن يمكن تدخل الأمين العام من العودة إلى الوضعية السابقة للمنطقة المعنية، والحفاظ على وضعها، وضمان مرونة حركة النقل الطرقي الاعتيادية، والحفاظ على وقف إطلاق النار وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

وردت جبهة البوليساريو على القرار المغربي بالتصعيد وقالت وسائل إعلام موريتانية إن قوات الدرك التابعة لجبهة البوليساريو أكملت صباح اول امس الاحد بناء مراكز للمراقبة بالكركرات.

وأظهر شريط فيديو نشرته مواقع تابعة للجبهة تقدم عناصر تابعة للدرك الوطني لجبهة البوليساريو، الى منطقة الشريط المعبد بعد انسحاب المغرب وعبر مسلحو البوليساريو في الشريط عن سعادتهم وفرحهم بعد الوصول الى المنطقة. وحمل الأمين العام لجبهة البوليساريو إبراهيم غالي، المغرب مسؤولية ما يقع في المنطقة، معتبرًا أن «إعلان المغرب سحب جنوده بضعة أمتار من منطقة الكركرات، تشكل بحد ذاتها انتهاكاً لوضع الإقليم ولاتفاق وقف إطلاق النار، إنما هو محاولة مكشوفة للمرواغة والمغالطة».

واعتبر ممثل جبهة البوليساريو في فرنسا أبي بشرايا أن بيان الخارجية المغربية حول الانسحاب من منطقة الكركرات يعتبر «لا حدث» بالنسبة للبوليساريو، بل هو ذر للرماد في الأعين ومغالطة مركبة لأنه لا يشير إلى من تسبب في حالة الاحتقان في الكركارت، وهو الطرف المغربي من خلال خرقه لوقف إطلاق النار يوم 11 آب/ اغسطس 2016 بعد خروج قواته من الشريط العازل خلافا لمقتضى الاتفاق رقم 1 لوقف إطلاق النار مما حذا بالجبهة إلى الاحتجاج على الأمم المتحدة دون رد فعلي، الشيء الذي أجبرها على اتخاذ قرار نشر قواتها لإيقاف الطريق بعد 16 يومًا من انتظار رد فعل أممي حازم».

واضاف أن «استغلال الكركرات كالشجرة التي تغطي الغابة، أي تعطيل استفتاء تقرير المصير وتجميد مسار التفاوض، إضافة إلى رفض المبعوث الشخصي كريستوف روس وتزايد انتهاكات حقوق الإنسان، ناهيك عن طرد المراقبين الدوليين من الإقليم والاستغلال غير الشرعي لثرواته».

وأوضح الباحث والمحلل المغربي عبد الرحيم العلام، في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنّ البوليساريو ستقوم بأي شيء يستفز المغرب، وسيقوم الأخير بأي شيء لكي لا يخضع للاستفزاز، مشيراً أنّ «البوليساريو تعرف جيداً أن المغرب ليس في صالحه أن يخوض أي حرب، ومتأكدة أنه لن يستطيع مناقشة الموضوع داخل الاتحاد الإفريقي».