﻿خلافات داخل أكبر حزب ليبرالي في مصر تصل إلى القضاء

القاهرة ـ « القدس العربي»: وصل الخلاف داخل حزب المصريين الأحرار، الذي يعد أكبر الأحزاب الليبرالية في مصر إلى أروقة مجلس النواب، حيث قدم رجل الأعمال نجيب ساويرس، مؤسس الحزب، طلباً للبرلمان لرفع الحصانة عن رئيس الهيئة البرلمانية للحزب علاء عابد.

وقال راجي سليمان، وكيل مجلس الأمناء في حزب المصريين الأحرار، إن طلب رفع الحصانة يأتي ضمن إجراءات التحقيق مع النائب علاء عابد في قضية السب والقذف التي رفعها ساويرس ضده.

من جهته، قال النائب علاء عابد في تصريحات صحافية، إن حق التقاضي مكفول للجميع، مؤكدًا أنه سيقاضي ساويرس في كل الاتهامات التي وجهها إليه.

يذكر أن ساويرس تقدم ببلاغ ضد النائب علاء عابد، على خلفية إصدار الأخير بيانًا اتهمه فيه بالتآمر ضد الدولة، ومخالفات قال إنه سيكشفها قريبا.

وكان الحزب اتخذ قرارا بفصل ساويرس، بعدما رفض الأخير المثول أمام لجنة التحقيق في الحزب في اتهامات تتعلق بالإساءة للحزب خلال مؤتمر عقده.

وبدأت الأزمة بين ساويرس والمصريين الأحرار، بعد قرارات المؤتمر العام الذي عقد بنهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لتعديل اللائحة الداخلية التي تنص على تغييرات في هيكل الحزب أبرزها إلغاء مجلس الأمناء الذي يعد ساويرس أبرز أعضائه.

وانقسم الحزب الذي يصل عدد نوابه في البرلمان لـ65 عضوا، بين جبهتين إحداهما برئاسة عصام خليل رئيس الحزب، وبعض أعضاء الهيئة العليا وبعض النواب، والأخرى يتزعمها ساويرس وممثلون عن الهيئة العليا ومجلس الأمناء، حيث يعتبر الفريق الأول أن قرارات المؤتمر العام تستهدف في المقام الأول تغيير اللائحة، في حين يعتبر الفريق الثاني أنها محاولة لاختطاف الحزب من مؤسسيه ومفكريه الذين وضعوا برنامجه وفلسفته الليبرالية.