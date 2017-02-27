﻿استعدادات لحسم الوضع في عين الحلوة بتوجيهات من أبو مازن

بيروت – « القدس العربي»: لا يكاد مخيم عين الحلوة في لبنان يهدأ حتى يعاود الاشتعال مجدداً. فتزامناً مع زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس الى لبنان التي انتهت يوم السبت الماضي، اندلعت اشتباكات في المخيم، وصودف ذلك مع زيارة زوجة عضو اللجنة المركزية المفصول من حركة فتح محمد دحلان جليلة دحلان الى حي البركسات في المخيم.

أما آخر الاشتباكات فدارت بعد مغادرة الرئيس عباس إثر خلاف بين سيدتين إحداهما زوجة ناشط في فتح والأخرى زوجة ناشط إسلامي متطرف، وتطوّر الخلاف الى إطلاق نار في حي الصفصاف والشارع الفوقاني، واستخدمت في هذه الاشتباكات قذائف اينرغا وسقطت إصابات.

وعلى الأثر لوّح اللواء منير المقدح الذي كان قدّم استقالته من قيادة القوة الأمنية المشتركة بحسم الوضع، وقال «في حال لم ينجح تشكيل القوة الأمنية في مخيم عين الحلوة بمشاركة جميع الفصائل، خلال الساعات الـ48 المقبلة في تهدئة الأوضاع الأمنية، فإنّه سيتمّ حسم الوضع من قبل حركة فتح ومنظمة التحرير الفلسطينية ومن يريد أن يشاركها».

وعلمت «القدس العربي» أن تلويح المقدح بالحسم تمّ بناء على إشارة من الرئيس الفلسطيني ولاسيما أن الجيش اللبناني مصرّ على ضبط الأمر داخل المخيم وإلا فإنه سيتدخل كما فعل في عملية خاطفة أدت لاعتقال أحد أمراء تنظيم الدولة. ونقلت وكالة الأنباء المركزية عن مصادر فلسطينية في صيدا «ان الرئيس عباس تسلّم خلال زيارته الى لبنان لائحة بأسماء المطلوبين في المخيم من لبنانيين وفلسطينيين وسوريين، تضمنت 71 اسماً، وطلب الى قيادات «فتح» في حال رفض المطلوبون تسليم أنفسهم، اتخاذ قرار الحسم والقضاء عليهم بالتنسيق مع الجيش اللبناني الذي بات يستطيع دخول المخيم إن باشرت فتح الحسم». وأشارت الى «أن فتح وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية يعدون العدة بعدما تلقوا الأوامر من عباس الذي كلّف المشرف في فتح عزام الأحمد التنسيق مع الجيش في هذا الأمر، وأن بإمكانه الدخول الى أي مخيم لفرض الأمن وبسط سلطة الدولة عليه وحتى تجميع السلاح الفلسطيني تحت إمرة الدولة بعدما أضحى عبئاً على الفلسطينيين في المخيم وجواره وفقد شرعيته». وأضافت المصادر الفلسطينية «ان اتفاقاً لبنانياً – فلسطينياً يجري إخراجه ويقضي بالسماح للجيش بالدخول الى أي مخيم لاعتقال المطلوبين او لملاحقة تجار ومتعاطي المخدرات او الذين شاركوا في المعارك ضد الجيش او هاجموا اليونيفيل ومنهم من يتوارون في مخيم عين الحلوة».

وفي ترجمة لتكليف الرئيس الفلسطيني، ترأس الأحمد اجتماعاً في مقر السفارة الفلسطينية لضبط الوضع والتنسيق مع الجانب اللبناني. وشارك في الاجتماع السفير الفلسطيني أشرف دبور والقوى الفلسطينية وفصائل منظمة التحرير في غياب ممثل حركتي حماس والجهاد الإسلامي. وعُزي غياب ممثل حماس الى تبليغه المتأخر وأفيد أنه سيشارك في اجتماع اليوم.

وعلمت «القدس العربي» «أن القوى الأمنية باتت قلقة من المعلومات التي تصلها عن تحركات لمتشددين إسلاميين داخل مخيم عين الحلوة امتداداً لصيدا. وزاد منسوب هذا القلق بعد توقيف الانتحاري عمر العاصي الذي حاول تفجير نفسه بحزام ناسف في مقهى « الكوستا « في شارع الحمراء.

وفي المعلومات التي حصلت عليها «القدس العربي» أن التحقيقات مع العاصي قادت الى توقيف عدد من المشتبه بهم آخرهم شاب سوري يعمل في بلدة عشقوت في كسروان ذات الأغلبية المسيحية يدعى متعب وعمره 22 سنة. وقد أفاد في التحقيق أنه بدأ يتردد الى مدينة صيدا في الفترة الأخيرة ثم الى مخيمي صبرا وشاتيلا.

ويشدّد الجيش اللبناني على إعادة تشكيل قوة أمنية فلسطينية تتولى مسؤولية فرض الأمن داخل عين الحلوة وتكون حازمة مع المشتبه بهم والمطلوبين للعدالة وعدم السماح ببقاء المخيم بيئة حاضنة للمجموعات الإرهابية التي باتت متعددة والتي تهدّد بتحويل المخيم والساحة اللبنانية الى صندوق بريد لتصفية الحسابات.

وعلى الخط الفلسطيني، أكد أمين سر حركة فتح وفصائل منظمة التحرير في لبنان فتحي أبو العردات «أن على القوى الأمنية في مخيم عين الحلوة أن تكون فاعلة وان تستطيع الحفاظ على المخيم واعتقال المخالفين وتسليمهم الى الدولة اللبنانية «.وأضاف «عهد علينا ان نتحمّل المسؤولية الكاملة وهناك ثغرات يجب ان تعالَج».

من جهته، رأى عضو المكتب السياسي لجبهة التحرير الفلسطينية صلاح اليوسف «أن هناك قوى متشددة في عين الحلوة تحاول زج الفلسطينيين في الصراع الدائر في سوريا، ولكن الاخ أبو مازن منذ اليوم الأول للصراع في سوريا نأى بالنفس عن التدخل في شؤون أي دولة عربية وتحديداً سوريا ولبنان». ولفت الى «أن مخيم عين الحلوة بما يمثّل من رمزية سياسية كونه أكبر مخيم وعنواناً لحق العودة فإن البعض يحاول أن يضرب الانسجام الفلسطيني الفلسطيني والتنسيق مع أجهزة الدولة اللبنانية».