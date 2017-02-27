﻿الجيش المصري يعزز مواقعه على حدود إسرائيل

لندن ـ «القدس العربي»: علمت «القدس العربي» أن الجيش المصري عزز مواقعه لتأمين الحدود مع إسرائيل في سيناء بعد نشاط تنظيم «الدولة الإسلامية» المتنامي.

وقال ضابط في الجيش المصري، يدعى س. م لـ«القدس العربي» إن «هناك تحركات للجيش لحماية الحدود مع إسرائيل». وأضاف أن «القوات المصرية تتصدى للتنظيم وتؤمن خروج الأقباط من سيناء».

وأنشأ الجيش، وفق تقارير إعلامية، تحصينات عسكرية بمحاذاة الحدود مع إسرائيل في صحراء مزودة بأبراج مراقبة وأجهزة رصد وتعقب.

وأقيمت التحصينات على بعد أمتار من الشريط الأمني على شكل حزام أمني للحيلولة دون شن تنظيم «الدولة» هجمات برية على القوات الإسرائيلية.

ونقلت تقارير إعلامية عن مصادر عسكرية إسرائيلية أن هذه التحصينات أقيمت بتنسيق كامل بين الطرفين، بما يتناسب مع الملحق العسكري لاتفاقية السلام الموقعة بينهما.

وكان الجنرال الإسرائيلي في صفوف الاحتياط تسفيكا فوغل، القائد السابق للمنطقة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي، أشار إلى «مخاوف جدية في إسرائيل من إمكانية وجود أنفاق تحت الأرض في المنطقة الحدودية بين مصر وإسرائيل»، محذراً من أي «تهديد متوقع من الحدود المصرية».

وقسّم الجنرال فوغل التهديدات التي تحيط بإسرائيل من جهة الحدود المصرية إلى ثلاثة أنواع: أهمها إطلاق القذائف الصاروخية، وهناك صعوبة أمام الجيش الإسرائيلي في التصدي لها، ونيران القناصة التي تصل إلى عدة كيلومترات، وفي هذه الحال قد يكون الهدف الإسرائيلي مدنياً أو عسكرياً، وهناك تهديد ثالث يتمثل في وضع كمائن عسكرية مسلحة داخل إسرائيل، من خلال وضع عبوة ناسفة أو فتح النيران والانسحاب من أرض العملية مع احتجاز رهائن إسرائيليين إلى الجانب الثاني من الحدود المصرية. كذلك بين المحلل السياسي الإسرائيلي عاموس هرئيل لصحيفة «هآرتس»: أن «مصر تعد حاليا الشريك الأمني الأهم لإسرائيل في منطقة الشرق الأوسط».

وقال: «يبدو أن تنظيم ولاية سيناء يسعى لوضع أساس لمعادلة ردع جديدة، يقوم في إطارها بجباية ثمن من إسرائيل على ما يعتبرها مساعدة فعالة لحرب قوات الأمن المصرية ضده، الأمر الذي يقتضي، بحسبه، تعزيز التنسيق الأمني مع قوات الأمن المصرية، باعتبار أن مصر هي الشريك الأمني الأهم لإسرائيل في المنطقة».