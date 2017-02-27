﻿الناطق باسم حماس لـ «القدس العربي»: إرسال قوات دولية لغزة مرفوض وهدفه تصفية القضية بينما المطلوب إنهاء الاحتلال والحصار

غزة ـ «القدس العربي»: استبقت حركة حماس التي تحكم قطاع غزة فعليا، أي تحركات لإرسال قوات دولية إلى قطاع غزة، وأعلنت عن رفضها المطلق لهذه الفكرة، ودعت المجتمع الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والحصار المفروض على القطاع، بدلا من هذه الأفكار، في الوقت الذي نفى فيه مقربون من بنيامين نتنياهو طرحه هذا الملف، خشية من حدوث خلاف قوي داخل ائتلافه الحكومي.

وقال عبد اللطيف القانوع المتحدث باسم حركة حماس لـ «القدس العربي»، في أعقاب ما جرى تداوله في وسائل الإعلام حول فكرة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إرسال مثل هذه القوات للقطاع، إن هذه الأفكار مرفوضة تماما. وأكد أن الهدف من هذه الأفكار هو «تصفية القضية الفلسطينية»، مشيرا إلى أن قطاع غزة محرر من الاحتلال. وأضاف «إرسال قوات دولية يعد تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية».

وسألت «القدس العربي» المتحدث باسم حركة حماس، إن كانت فكرة إرسال دولية هدفها منع أي هجوم إسرائيلي على القطاع، فأجاب بأن القطاع «محصن» ، وأن قوات الاحتلال المدججة بالسلاح «لن تستطيع كسر شوكته، أو إعادة احتلاله». وشدد على أن قطاع غزة بحاجة إلى إنهاء الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال الإسرائيلي، وكذلك إنهاء الاحتلال بشكل كامل، وليس بحاجة إلى إرسال قوات دولية.

ورأى القانوع أن أي قوات دولية سترسل إلى قطاع غزة، ستكون بمثابة «قوات احتلال موالية للاحتلال الإسرائيلي». وأشار إلى أن مثل هذه القوات «تقدم خدمة مجانية للاحتلال الإسرائيلي»، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني لا يمكن أن يقبل بمثل هذه الأفكار التي تخدم إسرائيل.

يذكر أن فكرة إرسال قوات دولية إلى قطاع غزة، جرى طرحها من جديد خلال زيارة نتنياهو الأخيرة إلى أستراليا.

وجاء موقف حركة حماس، في وقت أعلن فيه مصدر كبير في حاشية نتنياهو التي رافقته إلى أستراليا، أنه خلافا لما نشر فإن نتنياهو لم يطرح أي فكرة لإدخال قوات دولية إلى قطاع غزة. وأكد أن نتنياهو رفض اقتراحا بهذا الصدد قدمته وزيرة الخارجية الاسترالية جولي بيشوب، حيث أبلغها بأن تجربة إسرائيل مع هذه القوات «لم تكن ناجحة». وأشار إلى أن نتنياهو أكد لوزير الخارجية الأسترالية أن السيطرة الأمنية في الدولة الفلسطينية المستقبلية ستكون بيد إسرائيل.

وحسب المصدر الإسرائيلي الذي تحدث للإذاعة الإسرائيلية فإن نتنياهو أفلح في حشد دعم استراليا، ضد القرارات المناوئة لإسرائيل في الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الأخرى. كذلك أشار مسؤول إسرائيلي إلى أن نتنياهو أوضح خلال لقائه وزير الخارجية الأسترالية أنه لا يمكن السماح للفلسطينيين بالسيادة الكاملة في غزة، لأنه لا يوجد ما يضمن بأن هذه السيادة «لن تستغل لمحاولة إبادة إسرائيل». وقال «أثبتت التجربة بأنه لا يمكن السماح للفلسطينيين بالسيادة الكاملة في القطاع، وكذلك حقيقة أن القوات الدولية التي تم نشرها على كل الجبهات لم تنجح بمنع محاولات المس بإسرائيل».

وأكد المسؤول الإسرائيلي أن بلاده وحدها هي التي يمكنها ضمان الهدوء من جهة القطاع.

وجاء الإعلان عن نفي نتنياهو لهذه الفكرة، بعدما ذكرت تقارير لوسائل إعلام إسرائيلية أن نتنياهو طرح خلال جولته لأستراليا، حين جرى الحديث مع وزير الخارجية الأسترالية عن ملف الصراع الإسرائيلي الفلسطيني، فكرة سيطرة الجيش الإسرائيلي على كامل مناطق الضفة الغربية، وأن تكون السيادة الفلسطينية محدودة، بينما قال في حديثه عن غزة أنه ينبغي البحث في بدائل أمنية بواسطة إدخال قوات دولية لها.وذكرت القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي، أن نتنياهو اعتبر أنه بالإمكان إعادة تجربة نشر قوات دولية في غزة بعد نشرها سابقا في جنوب لبنان، بحيث تسيطر قوات أجنبية بشكل فعلي على القطاع.

وربطت تحليلات إسرائيلية نفي أحد المقربين من نتنياهو لهذا الطرح، بخوف رئيس الوزراء من حدوث مشاكل وخلافات داخل ائتلافه الحكومي، لا سيما مع أعضاء حزب «البيت اليهودي» الذي يتزعمه نفتالي بينيت، باعتبار أن هذا الاقتراح مرفوض على الأخير الذي يؤمن بعدم وجود الدولة الفلسطينية، وأن على إسرائيل ضم المناطق الفلسطينية لسيادتها. يشار إلى أن نتنياهو الذي زار الولايات المتحدة قبل زيارته إلى أستراليا، بحث هناك مع الرئيس دونالد ترامب ملف الصراع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، وعملية السلام المتعثرة.

وقال نتنياهو وهو يعرض أفكاره لإنهاء الصراع خلال زيارة واشنطن، أن احتفاظ إسرائيل بالسيطرة الأمنية غربي نهر الأردن (الضفة الغربية) «يعتبر شرطا ضروريا لتحقيق السلام بين إسرائيل والفلسطينيين»، وأنه يتعين على الفلسطينيين الاعتراف بــ «دولة إسرائيل كدولة الشعب اليهودي» بغض النظر عن مسألة الحدود، وأن قضية الاستيطان لا تشكل لب الصراع مع الفلسطينيين.

وقال إنه اتفق مع الرئيس دونالد ترامب، على تشكيل طواقم عمل مشتركة لمتابعة موضوع البناء في المستوطنات. وجاءت وقتها التصريحات متزامنة مع تصريحات لترامب، لم يظهر وجود خلاف في المواقف، حيث فهم من تصريحات الرئيس الأمريكي أنه يستبعد الوصول قريبا لحل سياسي يقوم على أساس «حل الدولتين»، حين قال إنه يدرس حل الدولتين وحل الدولة الواحدة، وسيقبل بالحل الذي يرضى به الطرفان.