﻿ولي عهد السعودية يزور العراق قريباً

لندن ـ «القدس العربي»: يعتزم ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن نايف، زيارة بغداد، قريباً، عقب زيارة رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي، المرتقبة إلى الرياض.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، التابعة لمنظمة الدعوة الإسلامية الإيرانية نقلاً عن صحيفة «القبس» الكويتية، بأن الأمير محمد بن نايف سيزور العراق قريباً عقب زيارة حيدر العبادي المرتقبة إلى المملكة العربية السعودية.

وأضاف التقرير أن زيارة وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، جاءت على خلفية دعوة كان وجهها الملك سلمان بن عبد العزيز، إلى العبادي لزيارة الرياض، بينما رئيس الوزراء العراقي أكد للعاهل السعودي قائلاً خلال اتصال هاتفي بينهما «لقد قام عدد غير قليل من كبار المسؤولين العراقيين بزيارات إلى الرياض من دون أن تبادر المملكة بزيارة مماثلة إلى بغداد».

وخلال زيارة الجبير للعراق، تعهدت السعودية بفتح وشيك لمعبر «جميمة» الحدودي في إطار التعاون التجاري وتسهيل إجراءات الفيزا للعراقيين الراغبين في زيارة المملكة وتفعيل الطيران المدني من خلال جسر جوي مباشر، في خطوة أخرى على صعيد تنمية العلاقة الثنائية بين البلدين.