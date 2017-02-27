﻿كركوك ترفض تصدير نفطها إلى إيران دون موافقتها

كركوك ـ «القدس العربي»: أعلن مجلس محافظة كركوك شمال العراق، رفضه لمذكرة التفاهم التي وقعتها الحكومة العراقية مع إيران حول تصدير نفط كركوك اليها، معتبرا أنها لن تتحقق إذا لم تمرعبر بوابة إقليم كردستان.

وقال رئيس مجلس محافظة كركوك، ريبوار الطالباني، في تصريح صحافي: «على حكومة بغداد أن تنسق معنا، وإلا فإن القرارات الفردية لن تحقق أي نتيجة وستفشل حتماً كما حصل مع الاتفاقيات النفطية السابقة». وأكد على «ضرورة أن يكون لمجلس محافظة كركوك دور في توقيع مثل هذه الاتفاقيات».

وكانت وزارة النفط العراقية، أعلنت في فبراير/ شباط الحالي، عن توقيع مذكرة تفاهم مع نظيرتها الإيرانية لدراسة تصدير نفط كركوك عبر الأراضي الإيرانية.

وذكر بيان للوزارة، أن «وزير النفط جبار علي اللعيبي وقع مع نظيره الإيراني بيجين زنكنه على مذكرة تفاهم تضمنت، تشكيل لجنة لدراسة إمكانية مد أنبوب لنقل النفط الخام العراقي من حقول كركوك عبر الأراضي الإيرانية ولجنة لدراسة نقل النفط العراقي من البصرة إلى عبادان، إضافة إلى تشكيل اللجان المشتركة لحسم عدد من الملفات المهمة، منها ملف الحقول المشتركة بين البلدين وبما يحقق الاستثمار الأمثل لها». كما نصت المذكرة أيضاً على استمرار التعاون في مجال تزويد محطات الطاقة الكهربائية بالغاز الإيراني، ودعوة الشركات الإيرانية للاستثمار في قطاع النفط والغاز والمشاركة في تأهيل البنى التحتية للمنشآت النفطية والغازية ومصنع البتروكيميائيات في البصرة.

وتقوم حكومة كركوك حالياً بتصدير نفطها إلى إيران عبر شاحنات نقل كبيرة بموجب اتفاق سابق بينهما يقضي بتصدير الإقليم مادة النفط الأسود لإيران، مقابل استيراد الغاز منها للاستخدامات المحلية.

ويذكر أن إقليم كردستان يرتبط بعلاقات نفطية جيدة مع إيران، حيث زار وفد إيراني يرأسه وزير النفط السابق رستم قاسمي أربيل في نيسان/ إبريل 2016، وعقد لقاءات مع رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني ووزير الثروات الطبيعية اشتي هورامي، وتم التفاهم حول شأن شراء الإقليم غازاً من إيران مقابل بيعها نفطاً أسود من حقول الإقليم، حسب بيان لحكومة الإقليم.

كما شارك إقليم كردستان في نهاية الاسبوع الماضي، في فعاليات معرض طهران الدولي التاسع عشر للنفط والغاز الذي شاركت فيه بالاضافة إلى الشركات النفطية الإيرانية، شركات عالمية عاملة في مجال الطاقة.

وتعتبر قضية التعامل مع الملف النفطي، إحدى أبرز الأزمات القائمة بين حكومتي اربيل وبغداد منذ سنوات، حيث يتبادل الطرفان الاتهامات بعدم الالتزام بالاتفاقيات المعقودة حول تنظيم تصدير نفط شمال العراق عبر تركيا والتصرف بوارداته.

وضمن السياق، استقبل الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في مكتبه الرسمي في انقرة الاحد مسعود البارزاني رئيس إقليم كردستان العراق.

كما بحث البارزاني مع رئيس الحكومة التركية بن علي يلدريم، يوم الإثنين، ملفات تفصيلية تخص تصدير النفط من الإقليم الكردي إلى العالم عبر تركيا، إضافة إلى بحث قضايا أخرى تهم الطرفين. وحسب خبراء اقتصاديين، فإن الجانب العراقي سيتمكن من خلال تنفيذ الاتفاق ومد أنبوب لتصدير النفط عبر إيران، من الحصول على طريق إضافي لتصدير نفط كركوك، إضافة إلى الخط الآخر عبر تركيا. لكن حكومة كركوك تبدي اعتراضها على الاتفاقية بسبب عدم إشراكها في التوقيع عليها ولاستغلالها في فرض شروط على حكومة بغداد. كما عبّر بعض المراقبين، عن خشيته من أن يؤدي مد أنبوب نفط إلى إيران، إلى زيادة نفوذ وتأثير الأخيرة في الشأن العراقي.