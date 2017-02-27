﻿«التصريح الأمني والكفيل» إجراءان يحدان من تنقل العراقيين السنّة

بغداد ـ «القدس العربي»: «التصريح الأمني والكفيل» إجراءان معقدان يخضع لهما العراقيون السنّة الراغبون في التنقل من محافظة إلى أخرى.

ولغرض الحصول على التصريح الأمني يتوجب عليك الوقوف ضمن طوابير لساعات طويلة. إذا احتاج شخص من محافظة سنية السفر إلى بغداد يجب عليه أن يدقق هويته في جميع دوائر الدولة الأمنية مثل الأمن الوطني أو جهاز الاستخبارات وغيرها. وعليه كذلك، الانتظار لأيام أو أسابيع حتى يحصل على هذا التصريح.

ولم تكتف الحكومة العراقية بهذا الإجراء فقط، بل على الشخص أن يأتي بكفيل من أهالي العاصمة، حتى يسمح له بالدخول إليها.

مواطنون عراقيون يواجهون مشاكل كبيرة مع هذه الإجراءات، التي تحد من حريتهم وتضعهم في دائرة الاتهام.

كما يتعرضون للإذلال والإهانة من قبل بعض الجهات الأمنية، والتهديد بالاعتقال في حال الاعتراض على هذه الإجراءات.

أبو يونس، من مدينة الموصل يبلغ من العمر 70 عاماً، قال لـ«القدس العربي»: «أعاني من أمراض مزمنة وبسبب سوء الأوضاع الأمنية في الموصل، حيث لا وجود للمستشفيات والمراكز الصحية، اضطررت أن أذهب إلى بغداد لغرض العلاج».

وأضاف: «قمت بتقديم استمارة للحصول على تصريح أمني وبيان فيما إذا كنت مطلوبا للجهات الأمنية من عدمه».

ويتابع: «بعد أسابيع حصلت على التصريح وتوجهت إلى بغداد، وفي كل نقاط التفتيش تم إنزالي وتدقيق إسمي على الرغم من إشهاري التصريح الأمني الذي يثبت عدم انتمائي للجماعات الإرهابية، وبعد وصولي سيطرة مدخل بغداد طلبوا مني شخصا يكفلني من أهالي بغداد، ويجب على الكفيل أن يملك منزلا في بغداد ليتم إرفاق عقد داره في أوراق الكفالة».

يواصل: «لذلك بقيت يومين في السيطرة لأنه ليس لدي من يكفلني، مما اضطرني للرجوع إلى الموصل، رغم أنني أعاني من أمراض ويستلزم عملية جراحية لأن حالتي تزداد سوءاً يوماً بعد يوم».

أما عبد الرحمن، فيؤكد لـ«القدس العربي»، أنه اضطر للنوم في الشارع هو وعائلته في البرد الشديد عند مدخل العاصمة بغداد. ويوضح: «طلبوا منا تقديم كفيل لإدخالنا المدينة. لا يوجد لديه أقارب أو حتى أصدقاء من بغداد لكي يكفلونا».

ووصف الإجراءات التي اتبعها الحكومة العراقية بحقهم بـ«التعسفية»، واستغرب من استخدام هذه الإجراءات ضد فئة معينة من المجتمع دون غيرها، واستخدام حكومة اربيل الإجراءات ذاتها، في حين يحق لباقي فئات المجتمع العراقي التحرك بحرية تامة.

أم سراج، بدورها، كانت ضحية هذه الإجراءات، وتقول لـ«القدس العربي»: «لا أدري لماذا يطلبون من النساء تصريحا أمنيا ونحن لا حول لنا ولا قوة من كل ماحدث في العراق، فضلاً عن التعامل بشكل غير محترم من قبل الكثير من نقاط التفتيش إذا ذهبنا إلى بغداد، حيث يتوجب علينا الانتظار لساعات أثناء تدقيق الأسماء».

وطالبت، بإلغاء هذه الإجراءات، كونها «غير قانونية وتحد من حرية التنقل وتضع المواطنين تحت ضغط الجهات الأمنية».