﻿«الأونروا» تذعن للضغط الإسرائيلي وتوقف مؤقتا رئيس اتحاد موظفيها عن العمل في غزة بزعم انتخابه في قيادة «حماس» الجديدة

غزة ـ «القدس العربي»: تحت ضغط إسرائيلي قوي، تراجعت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» عن موقف سابق لها، وقررت إيقاف رئيس اتحاد موظفيها في قطاع غزة سهيل الهندي عن العمل مؤقتا، لحين انتهاء التحقيقات في مزاعم انتخابه ضمن قادة حركة حماس في قطاع غزة. وقال الناطق باسم «الأونروا» كريس غينيس في تصريح صحافي «رأينا المراسلات الأخيرة من جانب السلطات الإسرائيلية وقبل هذه المراسلات، وتحت ضوء تحقيقاتنا الداخلية المستقلة الجارية، فقد تم تزويدنا بمعلومات مهمة من عدة مصادر وبموجبها اتخذنا قرارنا بتوقيف سهيل الهندي، حتى استكمال التحقيقات والحصول على نتائجه».

وأكد أنه كما هو الحال في جميع مؤسسات الأمم المتحدة، فإن منظمته ستؤكد أن حقوق الموظف الإجرائية المستحقة سيتم اتباعها.

وسهيل الهندي إلى جانب عمله في إحدى دوائر «الأونروا» في قطاع غزة، فإنه يشغل أيضا منصب رئيس اتحاد الموظفين في هذه المنظمة في القطاع.

وتمنع قوانين المنظمة الدولية موظفيها من الانتماء لأي فصيل سياسي. وجاء موقف «الأونروا» الجديد، بعدما طالب منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق جنرال يؤاف مردخاي، الوكالة الدولية التي تهتم بتقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين لإقالة رئيس نقابة الموظفين، بعد زعمه أنه انتخب مؤخرا في عضوية قيادة حركة حماس. وقال مردخاي في بيان له إن الهندي «عضو في تنظيم إرهابي». وأضاف أن حركة حماس «تخفي أسماء الفائزين في انتخاباتها الداخلية خشية إقالتهم من الأونروا».

ومع عودة ملف الهندي من جديد الى السطح، جدد الرجل نفيه أن يكون قد انتخب عضوا في المكتب السياسي لحركة حركة حماس في قطاع غزة، خلال الانتخابات الداخلية التي جرت مؤخرا. وقال «استغرب من الأخبار التي تناقلها وسائل الإعلام خاصة الإسرائيلية بانتخابي عضوا في المكتب السياسي لحركة حماس». وأكد أن لا علاقة له بمثل ذلك ، كما أبدى استغرابه من موقف «الأونروا» الذي يتحدث عن إيقافه عن العمل مؤقتا. وعقب الانتخابات الأخيرة التي أجريت في قطاع غزة، وانبثق عنها انتخاب قيادة جديدة للحركة، نشرت وسائل إعلام أسماء الفائزين، وذكر بعضها أن الهندي كان أحدهم، غير أن الرجل نفى ذلك في وقتها. وسجل موقف «الأونروا» الجديد بإيقاف الهندي عن العمل، تراجعا عن موقفها السابق الذي أعلنته الجمعة الماضية، حين أعلنت أن تحقيقاتها الداخلية، أكدت عدم وجود أي دليل على شغل أحد موظفيها المعروفين منصب عضو في المكتب السياسي لحركة حماس في قطاع غزة.

وقال الناطق باسم «الأونروا» سامي مشعشع في بيان صحافي إنه في أعقاب ما تم تداوله من مزاعم في وسائل الإعلام التقليدية، وشبكات التواصل الاجتماعي، حول انتخاب أحد موظفيها في غزة لمنصب سياسي، قامت مؤسسته الدولية بتحقيقات أولية فورا بعد تلقيها هذه المزاعم، بما في ذلك مناقشتها مع الموظف صاحب الشأن. وأشار إلى أنه استنادا إلى التقصي اللازم الذي تقوم به «الأونروا» حتى الآن، فإنه ليس لديها دليل يتناقض مع إنكار الموظف صاحب الشأن لتوليه لأي منصب سياسي. وذكر الناطق باسم «الأونروا» أن الهندي «دحض الأخبار عن وجود أسمه بين أسماء قائمة المكتب السياسي لحركة حماس في غزة. وقال إنه ليس لي أي علاقة على الإطلاق بهذه القضية». وذكر مشعشع أن «الأونروا» تتعامل مع «الموضوع بحيادية بشكل مباشر وبطريقة منهجية». وأكد أن جميع موظفي «الأونروا» ملزمون بأعلى معايير «الحيادية والاستقلال والنزاهة» في أداء مهام الوكالة في تقديم الخدمات للاجئي فلسطين.

وأكد كذلك أن هذه الالتزامات والمعايير منصوص عليها في الأنظمة والقواعد الأساسية الخاصة بالموظفين المحليين والدوليين. وجدد التأكيد على أنه يحظر على الموظفين المشاركة في أي نشاط سياسي «يتعارض أو قد ينعكس سلبا على الاستقلال والحياد المطلوب منهم بصفتهم الوظيفية».

ونصحت «الأونروا» في البيان الصادر على لسان الناطق باسمها جميع موظفيها وبشكل منتظم بأن تحمل مسؤوليات لأحزاب سياسية أو العضوية في أي لجنة سياسية، أو قبول أو التماس أي مساهمات مالية لأغراض سياسية، أو الشروع في أو التوقيع على عرائض تنطوي على مرشحين سياسيين أو قضايا سياسية، كلها أمثلة على ما «يعتبر تصرفا غير سوي لموظفي الوكالة». وقالت «إذا ظهرت أي مزاعم جديدة، سنتطرق لها بشكل فوري ومسهب».