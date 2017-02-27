﻿«الأمور المستعجلة» تقضي بعدم الاختصاص في سحب النياشين من مرسي

القاهرة ـ « القدس العربي»: قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، أمس، بعدم الاختصاص في الدعوى المطالبة بسحب النياشين والأوسمة الممنوحة للرئيس المصري الأسبق محمد مرسى.

وأحالت المحكمة الدعوى التي أقامها المحامي طارق محمود المحامي، وحملت رقم 66995 لسنة 70 قضائية، إلى القضاء الإداري.

وكان محمود طالب بـسحب كل الأوسمة، والنياشين، والميداليات والأوشحة، والأنواط، والقلادات، التي منحها الرئيس الأسبق محمد مرسى لنفسه إبان فترة حكمه.

وقال في دعواه، إنه في 4 ديسمبر/كانون الأول 2012 أصدرت رئاسة الجمهورية بيانًا أكدت فيه أن مرسي منح نفسه كل الأوسمة والنياشين والأنواط بصفته رئيس للجمهورية، وتمثلت تلك الأوسمة في قلادة النيل، وقلادة الجمهورية، ووسام النيل الأكبر، وميدالية الجمهورية، ووشاح النيل، ونوط الجمهورية من الدرجة الأولى، ونوط الرياضة من الدرجة الأولى، ونوط الاستحقاق من الدرجة الأولى، ونوط الامتياز من الدرجة الأولى، ونوط العمل من الدرجة الأولى، ونوط العلوم والفنون من الدرجة الأولى.

وأضاف محمود أن مرسي لم يقدم للوطن أي خدمة جليلة أو بطولات عسكرية أو خدمات علمية أو رياضية لكي يمنح نفسه الحق في الحصول على أعلى أوسمة وأنواط في الدولة، التي يترتب عليها حصوله على مزايا مادية تقدر بـ 177 ألف جنيه شهريا، مشيرا إلى أن مرسي استند في منحه لنفسه تلك الأوسمة والأنواط للقانون رقم 12 لسنة 1972، قائلاً: «لا يجوز أن يكون المانح هو الممنوح، وأنه في حالة صدور هذا القرار يكون مخالفًا للقانون مشوبًا بعيب الانحراف بالسلطة وإساءة استعمال الحق، خاصة أن منح تلك الأوسمة تترتب عليه حقوق مالية».

وأكد في دعواه أن تلك السابقة هي الأولى في تاريخ الرئاسة المصرية التي يمنح فيها رئيس نفسه هذا الكم من الأوسمة والأنواط والنياشين، وأنه ليس من اللائق أن يحمل مرسي كل هذه الأوسمة والأنواط، وهو مدان بالإضرار بالمصالح العليا لمصر وتهديد الأمن القومي المصري لاتهامه بالتخابر مع دول وجهات أجنبية وتسريب وثائق ومستندات تمس الأمن القومي المصري، كما أنه منتم إلى جماعة تم إدراجها ككيان إرهابي بموجب القرار الصادر من مجلس الوزراء، الذي يحمل رقم 579 لسنة 2014 بتاريخ 8 نيسان/ إبريل 2014.