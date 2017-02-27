﻿منظمة قبطية تهاجم الأزهر والبرلمان و120 عائلة محاصرة في العريش

القاهرة ـ «القدس العربي»: انتقد نواب مصريون، الحكومة، لتقاعسها في قضية نزوح أقباط سيناء خوفاً من هجمات تنظيم «الدولة الإسلامية»، فيما هاجمت منظمة قبطية، البرلمان والأزهر، مشيرة إلى أن «فكر التطرف لا يوجد فقط داخل تنظيمات إرهابية مسلحة، وإنما أيضاً داخل الكثير من مؤسسات الدولة».

وقالت النائبة مارغريت عازر، إن 120 أسرة مسيحية لا يمكنها مغادرة مدينة العريش بسبب الإرهابيين. وطالبت الأجهزة الأمنية بتوفير الحماية لهم ومساعدتهم على مغادرة سيناء.

أما وكيل مطرانية الأقباط في ضاحية السلام في العريش، القس غبريال إبراهيم، فأكد أن الكل في شمال سيناء مستهدف، سواء المسلمين أو الأقباط».

وأضاف: «عقب كل عملية استهداف لقبطي تقوم العناصر بالاستيلاء على الهواتف المحمولة للضحايا، والاتصال بالأرقام الخاصة بهم على هذه الهواتف وتهديدهم بأن مصيرهم سيكون مثل باقي الضحايا».

وشهدت الجلسة التي عقدها البرلمان لمناقشة أزمة أقباط سيناء، مشادات بين عدد من النواب، ووزير شؤون مجلس النواب المصري المستشار عمر مروان. واتهم النائب عماد جاد، الحكومة بالفشل في التعامل مع أزمة الأقباط كعادتها في الفشل في كل الملفات.

وأضاف: «لم تجد الأسر المسيحية عند وصولها الإسماعيلية أي مسؤول حكومي في انتظارها»، فيما رد مروان بالقول: «الحكومة تعاملت مع الأزمة بنجاح، ولا تنتظر شكرا من أحد على واجبها المنوط بها أداؤه».

في المقابل، قالت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين في الخارج، إن نقل بعض المصريين المسيحيين من العريش إلى الإسماعيلية يمثل إجراء احترازيا لإحكام السيطرة على الإرهابيين مع ضمان سلامة المدنيين، مؤكدة انتفاض كل أجهزة الدولة وتحركها بصورة عاجلة للتعامل مع الأزم،.فيما أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة المصري، أمس، بدء تسليم 80 من الأقباط المنتقلين من شمال سيناء عملهم بمصانع وشركات القطاع الخاص في محافظة الإسماعيلية، وتوفير وسيلة مواصلات ذهابا وإيابا من مكان الإقامة إلى العمل تيسيرا وتسهيلا عليهم.

وقال في بيان، إن «فرص العمل التي وفرت جاءت وفق المؤهلات، التخصصات والحرف التي كانوا يعملون بها في العريش قبل وصولهم إلى الإسماعيلية»، مشيراً إلى أن «مدير مديرية القوى العاملة في الإسماعيلية زار كنيسة الأنبا أنطونيوس، لإجراء حصر للراغبين في العمل من 82 أسرة مكونة من 350 فردا جاءوا من سيناء».

كذلك أعلن وزير الصحة، الدكتور أحمد عماد الدين، افتتاح مستشفى «بئر العبد ونخل» لخدمة أهالي سيناء في مايو/أيار المقبل، مؤكدا أن سيناء محل اهتمام كبير من جهات الدولة، حيث تم تشكيل لجنة لتنمية سيناء برئاسة المهندس إبراهيم محلب مستشار رئيس الجمهورية.

وفي الوقت الذي نظمت فيه الأحزاب ومنظمات حقوق الإنسان، بينها الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ومؤسسة «ماعت» لحقوق الإنسان، زيارات للكنيسة الإنجيلية في الإسماعيلية للتضامن مع الأسر المهجرة، افتتح رئيس الوزراء المصري، شريف اسماعيل، أمس، مؤتمر مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب تحت عنوان «الإرهاب والتنمية الاجتماعية -أسباب ومعالجات»، الذي يعقد تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مدينة شرم الشيخ على مدار يومين، بمشاركة عدة وفود عربية.

وقال في كلمته، في المؤتمر إن التشريعات المصرية جعلت مكافحة الإرهاب أكثر انضباطا.

وأضاف رئيس الوزراء أن تطوير الخطاب الديني، يمثل أحد أهم دعائم مواجهة الإرهاب، مشدداً على أن القضاء على الظاهرة يتطلب أعلى درجات التنسيق الإقليمي والدولي.

وتابع: «مصر عانتْ من الإرهاب منذُ عقودٍ من الزمن، وشهدت أحداثاً إرهابيةً عديدة»، مشيراً إلى أن «دائرة الاستهداف الإرهابي اتسعت عالمياً لتشملَ المدنيينَ الأبرياء، وإن الإرهابيين باتوا يستهدفون المرأةَ والطفلَ والشيوخَ».

أمنياً، قال العقيد أركان حرب تامر رفاعي، المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية في بيان، إن قوات إنفاذ القانون في شمال سيناء داهمت عدد من البؤر الإرهابية، وأسفرت أعمال المداهمات عن مقتل 6 تكفيريين والقبض على 18 مشتبه بهم، وتفجير مخزنين للمواد المتفجرة و8 عبوة ناسفة كانت معدة ومجهزة لاستهداف القوات الأمنية.

في السياق، هاجمت منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان «القبطية» عدة مؤسسات مصرية، على رأسها الأزهر والبرلمان، مؤكدة أن فكر التطرف لا يوجد فقط داخل تنظيمات إرهابية مسلحة وإنما أيضا داخل الكثير من مؤسسات الدولة».

وقال البيان الصادر عن مؤتمر «أنقذوا الأقباط من داعش الإرهابي»، الذي عقدته المنظمة أمس الأول، إن «الخطاب الديني الذي تعهد شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب بتنقيته ما زال غير مؤثر، وإن الأقباط لا يزالون يتلقون صدمات الخطب التي تبغض وجودهم وتنال من ديانتهم وتكفرهم من علماء أزهريين».

وشدد على أن «ما يتعرض له أقباط مصر من عمليات إجرامية وإرهابية على أيدي تنظيم داعش إنما الهدف منة محاولة النيل من وحدة الشعب المصري وصلابته، وأن ذلك نتاج فكر متطرف كاره للآخر ما زال منتشرا».

وأشار إلى أن «الأقباط لا يزالون يشعرون أن هناك تفرقة من القيادة السياسية حتى وإن كانت لا تألو جهدا في اعتبار التأكيد على أن الأقباط مصريون وشركاء هذا الوطن ولهم كافة الحقوق وعليهم كافة الواجبات».

وهاجم المؤتمر مجلس النواب، معتبرا أنه ما زال قاصر النظر في أداء دوره التشريعي. كما طالب القضاء المصري بالنظر إلى قضايا ازدراء الدين المسيحي النظرة ذاتها التي ينظرها لقضايا ازدراء الدين الإسلامي.