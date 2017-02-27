﻿المقررة الخاصة لحقوق الإنسان في ميانمار: مسلمو الروهينغا يتعرضون لجرائم بشعة

نيويورك (الأمم المتحدة) «القدس العربي»: دعت يانغي لي، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في ميانمار، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة من قبل الحكومة لإنهاء معاناة سكان الروهينغا في البلاد.

وتحدثت لي في ختام زيارة للبلاد استغرقت أربعة أيام شملت كلا من دكا وكوكس بازار وقالت: «إن حجم العنف والمعاناة التي شهدتها هذه العائلات أكبر بكثير مما كنت قد تكهنت به أصلا».

وخلال الزيارة، التقت لي أعضاء من سكان الروهينغا الذين فروا إلى بنغلادش بعد 9 أكتوبر/تشرين الأول 2016 عندما هوجمت منشآت الشرطة حرس الحدود في ميانمار بدأت بعدها عمليات الانتقام. وتحدثت الخبيرة الأممية عن العديد من مزاعم لهجمات مروعة بما في ذلك حز الرقاب لبعض الناس، وإطلاق النار العشوائي، وإضرام النار في المنازل والرجال مقيدون فيها بينما تم قذف الأطفال الصغار جدا في النيران المشتعلة، وكذلك الاغتصاب الجماعي وغيرذلك من أشكال العنف الجنسي.

وبالإضافة إلى الانتهاكات المزعومة لحقوق الإنسان التي تحدث في سياق العمليات الأمنية التي أعقبت هجمات 9 أكتوبر، أبرزت لي أيضا كيفية إتخاذ حكومة ميانمار، واستمرارها في إتخاذ، إجراءات تنطوي على تمييز ضد الروهينغا و جعل حياتهم أكثر صعوبة.

وقالت لي: «إنني أحث حكومة ميانمار على التوقف فورا عن التمييز المتواصل والتحرك الفوري لمنع أي انتهاكات أخرى خطيرة لحقوق الإنسان والقيام بإجراء تحقيقات سريعة وشاملة ومستقلة وحيادية في تلك الجرائم المزعومة للتحقق من وقوعها».

وقالت في ختام كلمتها: «نحن جميعا مدينون لهؤلاء الذين التقيت بهم من أفراد المجتمع ولزملائهم على ما بذلوه وسنعمل كل ما في وسعنا لضمان أن يتم إعطاء الروهينغيا سببا للأمل مرة أخرى».

وستقدم المقررة الخاصة تقريرها الكامل إلى مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة يوم 13 مارس/أذار 2017 المقبل.

وأكدت لي «تعرض اللاجئون الروهينغا الذين فروا من التجاوزات في بورما إلى بنغلادش، لعمليات اغتصاب وقتل «وحشي» على أيدي الجيش البورمي كما ذكرت مسؤولة في الامم المتحدة التقت افرادا من هذه الاقلية المسلمة.

وقالت في بيان «كل الروايات التي سمعتها وحشية بدون استثناء».

وروت لاجئة من الروهينغا ان منزلها احرق فيما كان ولدها لا يزال في الداخل. وقالت للمسؤولة الأممية «سمعته يصرخ باسمي ونجحت في انقاذه لكن جسده يحمل آثار حروق. وهي آثار شاهدتها بنفسي».

وتحدث اللاجئون ايضا عن إقدام الجنود على قتل ضحاياهم بذبحهم والقيام بعمليات اغتصاب جماعية ورمي أطفال في النار.

وخلال اكثر من أربعة أشهر وصل 73 الفا من الروهينغا إلى بنغلادش هربا من الحملة التي اطلقها الجيش البورمي ضدهم في تشرين الاول/اكتوبر في ولاية راخين (غرب) بعد غارات دامية لجماعات مسلحة على مراكز حدودية.

وتدين الأمم المتحدة باستمرار حملة القمع الواسعة «المعممة والمنهجية» التي يشنها الجيش ضد الروهينغا وأدت إلى «تطهير اتني» وجرائم ضد الإنسانية «على الأرجح».

والروهينغا الذين يعاملون كأجانب في بورما حيث اكثر من 90٪ من السكان من البوذيين، من البدون حتى لو كان بعضهم يعيش في البلاد منذ اجيال.